„Game of Thrones“: Fan-Seite kündigt große Figuren-Rückkehr in Staffel 8 an

Nikolaj Coster-Waldau alias Jaime in „Game Of Thrones“

Kristofer Hivju und Richard Dormer könnten in den neuen Folgen von „Game of Thrones“ erneut in ihren Rollen als Tormund Giantsbane und Beric Dondarrion zu sehen sein. Das behauptet die „GoT“-Fanseite „Watchers on the Wall“.

Beide Figuren waren zuletzt in der siebten Staffel zu sehen, als die Mauer zerstört wurde. Das Schicksal von Tormund und Beric blieb dabei unklar. Ihr Tod war nicht zu sehen. Die Besetzungsliste der finalen Season – mit Episoden in Spielfilmlänge – sieht auch ein Comeback von Edmure Tully (Tobias Menzies) und Robin Arryn (Lino Facioli) vor.

Während ein erster längerer Trailer noch auf sich warten lässt (Ende Febraur könnte es so weit sein), gibt es bereits neue Bilder vom Set. Sie zeigen die Hauptfiguren in edlen Roben. Zeichenleser konnten bisher aber noch keine weiteren Details über die noch unbekannte Story der letzten Folgen herausfinden.

Am 14. April 2019 startet „Game of Thrones“ in die letzte Runde. Wer wirklich gar keine Ahnung von Westeros und Co. hat, sollte die Chance jetzt nutzen und noch in diesen Tagen mit dem Nachholen der bisherigen Seasons starten. Nun müssten es aber fast 1,5 Folgen pro Tag sein, um anständig und rechtzeitig vorbereitet zu sein.