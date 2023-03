Gary Rossington: Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist ist tot

Garry Rossington von Lynyrd Skynyrd 2016 in Cleveland, Ohio. (Photo by Angelo Merendino/Getty Images)

Gary Rossington, das letzte Lynyrd-Skynyrd-Gründungsmitglied, ist am Sonntag (5. März) im Alter von 71 Jahren verstorben. Es wurde keine Todesursache veröffentlicht, jedoch hatte der Gitarrist seit einem Herzinfarkt, den er 2015 erlitt, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die Gruppe veröffentlichte dazu auf Facebook ein Statement: „Mit tiefer Trauer müssen wir leider mitteilen, dass wir heute unseren Bruder, Freund, Familienmitglied, Songwriter und Gitarrist Gary Rossington verloren haben. Gary ist jetzt bei seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und geht es lässig an, wie er es immer tat. Bitte schließt Dale, Mary und Annie und die gesamte Rossington-Familie in eure Gebete mit ein und respektiert die Privatsphäre der Familie im Moment.“

Ab Juli war eigentlich eine Tour mit seiner Band geplant. Trotz der gesundheitlichen Probleme gab Rossingten 2016 in einem Interview bekannt, dass er weiter auf Tour gehen und beim Gitarre spielen sterben wolle. „Es ist einfach in meinem Blut, weißt du?“, erklärte er seine Sichtweise. „Ich bin einfach ein alter Gitarrist und wir haben unsere ganze Liebe und zehntausende Stunden Arbeit investiert, um zu verstehen, wie man richtig spielt. (…) Wenn du dich zur Ruhe setzt, was kommt als nächstes? Ich angle gerne, aber wie oft kann man das schon machen, stimmt’s? Also will ich mit dem weitermachen, was ich gerade tue.“

Lynyrd Skynyrd wurde 1964 von Ronnie van Zant (†1977), Allen Collins (†1990), Bob Burns (†2015) und Larry Junstrom (†2019) zusammen mit Rossington gegründet. Mit seiner Frau Dale Krantz hatte er zwei Kinder.