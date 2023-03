Lynyrd Skynyrd: Erster Auftritt nach Gary Rossingtons Tod – Videos hier ansehen

Foto: Getty Images, Angelo Merendino. All rights reserved.

Garry Rossington von Lynyrd Skynyrd 2016 in Cleveland, Ohio. (Photo by Angelo Merendino/Getty Images)

Am Sonntag, 12. März, eine Woche nach dem Tod des Lynyrd-Skynyrd-Gitarristen Gary Rossington, haben seine Bandkollegen dem Verstorbenen auf einem Konzert das Lied „Tuesday’s Gone“ gewidmet.

Konzert als Hommage an verstorbenes Gründungsmitglied

Der aktuelle Auftritt ist der erste seit Rossingtons Tod, bei „Tuesday’s Gone“ wurden Bilder des verstorbenen Gitarristen eingeblendet. Das Lied entstammt dem Debütalbum von Lynyrd Skynyrd, der Text schildert die Erkenntnis vom damaligen Frontmann Ronnie Van Zant, dass das Leben, wie es war, vom Winde verweht ist.

Dem amerikanischen ROLLING STONE zufolge konnten Besucher*innen des „Plant City Strawberry“-Festivals außerdem Hits wie „What’s Your Name“ und „Gimme Three Steps“ bis hin zu „Sweet Home Alabama“ und „Free Bird“ live hören.

Mehr über Lynyrd Skynyrd und Gary Rossington

Rossington war das letzte lebende Gründungsmitglied von Lynyrd Skynyrd und ist am vorvergangenen Sonntag (5. März) im Alter von 71 Jahren gestorben. Seine Kollegen hatten nach seinem Tod auf Facebook ein Statement veröffentlicht: „Mit tiefer Trauer müssen wir leider mitteilen, dass wir heute unseren Bruder, Freund, Familienmitglied, Songwriter und Gitarrist Gary Rossington verloren haben. Gary ist jetzt bei seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und geht es lässig an, wie er es immer tat. Bitte schließt Dale, Mary und Annie und die gesamte Rossington-Familie in eure Gebete mit ein und respektiert die Privatsphäre der Familie im Moment.“

Er gründete 1964 zusammen mit Sänger Ronnie Van Zant und Schlagzeuger Bob Burns eine erste Band, aus der Lynyrd Skynyrd hervorging. Der Gitarrist überlebte im Jahr 1977 den tragischen Flugzeugabsturz, bei dem Van Zant, Gitarrist Steve Gaines und Backgroundsängerin Cassie Gaines ums Leben kamen. Daraufhin wurde die Band aufgelöst. Nach einer zehnjährigen Pause formierte sich die Gruppe 1987 mit Ronnies jüngerem Bruder Johnny Van Zant als Leadsänger neu. So begann eine zweite, noch immer andauernde Phase.