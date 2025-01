Geheimnisvoller Countdown: Neues Album von Lady Gaga?

Seit fast einem Jahr teasert Lady Gaga ihre neue Ära an. Nun findet man auf ihrer Website einen mysteriösen Countdown, der augenscheinlich mit Gagas noch unbetiteltem siebten Studioalbum – das demnächst herauskommen soll – zu tun hat.

Wann kommt ihre neue Platte?

The Little Monsters, wie die Fangemeinde der Popikone genannt wird, betiteln das geheimnisvolle Projekt von Gaga als LG7. Viele Infos wurden zu dem bevorstehenden Album nämlich nicht geliefert. Weder Titel noch Trackliste … die 38-Jährige lässt ihre Hörer:innen zappeln. In einem Interview mit „Vogue“ hat Gaga jedoch erzählt, dass das Album im Februar 2025 erscheinen wird. Wann genau behält sie noch für sich.

Doch besucht man nun die Website der „Applause“-Interpretin, sieht man auf dem Bildschirm einen tickenden Timer. Dieser soll laut Anzeige am Montag, den 27. Januar enden. Aber ein Titel oder eine Beschreibung, auf was die herunterzählende Uhr abzielt, fehlt. Hovert man jedoch mit geklickter Maus über den Bildschirm, entdeckt man unter der futuristischen Animation der Seite eine Aufschrift. Diese ändert sich anscheinend täglich. Am Dienstag, dem 21. Januar, zum Beispiel konnte man den Schriftzug „LG1“ entdecken. Einen Tag später steht „LG2“ dort geschrieben. Zählt man eins und eins zusammen, würde am Montag dort „LG7“ stehen, der inoffizielle Titel von Gagas siebtem Studioalbum. Kommt das Album also vielleicht doch schon vor Februar auf den Markt?

So facettenreich ist Lady Gaga

Im September 2024 veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin ihr letztes Projekt „Harlequin“, welches inspiriert wurde von dem Musical-Thriller „Joker: Folie à Deux“, in dem die Sängerin in die Rolle der Harley Quinn schlüpfte. Das Album bekam jedoch nicht den Titel LG7, sondern wurde stattdessen LG6.5 benannt, wie auch „The Guardian“ berichtet. Die 40-minütige Platte besteht aus 13 Songs und beweist mit ihren Jazz-Tönen, wie vielfältig das Multitalent Gaga wirklich ist. Als LG6 kann man übrigens die house-inspirierte Platte „Chromatica“ zählen, welche 2020 auf den Markt kam. Dazwischen konnte man die „A Star is Born“-Darstellerin auf einigen unterschiedlichen Projekten hören, unter anderem in dem 2024 erschienenen Duett mit Bruno Mars, „Die With A Smile“, oder der gemeinsam aufgenommenen Single „Sweet Sounds of Heaven“ mit den Rolling Stones.