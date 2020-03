Das wird Sie auch interessieren





Genesis sind zurück! Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford haben die Reunion ihrer Band verkündet und gehen im Herbst 2020 auf Tour (vielleicht ja auch bald in Deutschland). Die meisten wiedervereinigten Bands gehen in der Regel mit ziemlich schicken Promo-Fotos in die Offensive. Nicht so Genesis. Collins, 69, Rutherford, 69, und Banks, 69, scheinen ihr Reunion-Pic nach einer ziemlichen lässigen „Let’s Get Over With It“-Attitüde aufgenommen zu haben: Wir sitzen eh schon auf der Couch, Herr Fotograf, drücke einfach auf den Auslöser!

Mike Rutherford sieht aus wie frisch aus dem Bett gekommen, der etwas steife Tony „Immer Ärger mit Bernie“ Banks macht den Anschein, als wäre er von jemand anderem aufs Sofa platziert worden, außerdem spannt sein Hemd ordentlich, à la Verdauung einer Schweinshaxe, und Phil Collins grinst wie einer, der sich auf die Nachtruhe freut.

Die Fans finden’s toll: Das Netz ist voller begeisterter Nachrichten über die erste Tournee des Trios seit 2007. Gerade, weil die drei Musiker sich wie die netten Herren von nebenan geben. Wir finden’s auch gut:

Genesis auf Instagram: