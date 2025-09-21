Vier Fünftel der Genesis-Besetzung des Konzeptalbums „The Lamb Lies Down On Broadway“ haben sich am Freitag (19. September 2025) in London wiedergetroffen. Tony Banks, Peter Gabriel, Steve Hackett und Mike Rutherford nahmen im Dolby-Hauptquartier in Soho an einem exklusiven Playback der neuen Dolby-Atmos-Abmischung teil. Anlass war die Veröffentlichung der„ 50th Anniversary Super Deluxe Edition“, die am 26. September über Rhino Music erscheint.

Rückkehr zu einem Meilenstein

Nur Schlagzeuger Phil Collins fehlte krankheitsbedingt. Er erholt sich derzeit in der Schweiz von einer Knieoperation. Trotz seiner Abwesenheit war die Stimmung unter den anwesenden Bandmitgliedern positiv und geprägt von Rückblicken auf die Entstehung des Albums im Jahr 1974.

Vor einem ausgewählten Publikum stellten die Musiker nicht nur das neue Boxset vor. Sie nahmen auch an einer Fragerunde mit „Guardian“-Journalist Alex Petridis teil. Dieser hatte bereits das Begleitbuch mit neuen Liner Notes verfasst. Das neue Set beinhaltet neben der Atmos-Neuabmischung auch die Originalversion, die in den Abbey Road Studios von Miles Showell neu gemastert wurde.

Besonderes Augenmerk lag auf den Erinnerungen der Musiker. Gabriel scherzte, er wisse „noch immer nicht genau, worum es in dem Album geht“, während Banks und Gabriel humorvoll über die Länge von Keyboardsoli diskutierten.

Produktion und Neuabmischung

Die neue Atmos-Mischung wurde von Bob Mackenzie in Peter Gabriels Real World Studios in Bath erstellt. Gabriel lobte die Arbeit. „Bob hat hervorragende Arbeit geleistet. Es war schön, wieder neben Tony im Mischpult zu sitzen.“ Banks ergänzte, die Musik klinge auch nach 50 Jahren noch frisch.

Zur Deluxe-Ausgabe gehören zudem ein vollständiger Mitschnitt des Konzerts von 1975 im Shrine Auditorium in Los Angeles – erstmals komplett veröffentlicht. Dazu drei bislang unveröffentlichte Demos aus der Headley-Grange-Session sowie eine 60-seitige Begleitpublikation mit Fotos von Armando Gallo und Richard Haines. Abgerundet wird das Set durch Faksimiles von Tourprogramm, Ticket und Poster aus den 1970er-Jahren.