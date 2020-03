So lustig vertreibt William Shatner mit seinen Logbuch-Tweets die Corona-Angst

Das von Jack White gegründete Plattenlabel Third Man Records hat angekündigt, bis auf Weiteres täglich einen Livestream mit befreundeten Künstlern auf YouTube zu zeigen.

Kulturelle Unterhaltung in schwierigen Zeiten: Das von Jack White ins Leben gerufene Label Third Man Records hat angekündigt, jeden Tag einen Livestream im Netz zu übertragen. Third Man Records: Start des Livestreams Jeden Tag um 18 Uhr wird ein anderer Act auf dem YouTube-Channel des Labels zu sehen sein. In der ersten Ausgabe am Donnerstag war es Luke Schneider, der den Zuschauern mit Ambientklängen den Abend versüßte. „Seht und hört unsere Lieblingskünstler, wie sie das teilen, was sie momentan während dieser unglaublich dystopischen Lebenssituation inspiriert. Wir fühlen mit euch, heben eure Laune und geben eurer Seele Futter – mithilfe der…