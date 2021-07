Film-Kritik 1982: Conan, Star Trek 2, Das Ding, Rambo, Porky’s, Annie und mehr

Der erste und einzige Bond mit George Lazenby – eine Perle

Bond heiratet, Bond wird Witwer, Telly Savalas trägt einen Rollkragen-Sweater, Willy Bogner filmt rasante Ski-Fahrten, John Barry komponiert seinen feinsten Score: Wieso wurde dieser Film kein Hit? FFK ermittelt. Im Geheimdienst Ihrer Majestät: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/90-im-geheimdienst-ihrer-majestat