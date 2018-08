Heftige Vergewaltigungsvorwürfe gegen Gérard Depardieu

Gérard Depardieu ist wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das berichtet unter anderem BBC. Der französische Schauspieler, bekannt durch seine Rollen in den „Asterix“-Verfilmungen, „1492 – Die Eroberung des Paradieses“ und „Die Ausgebufften“, bestreitet die Vorwürfe allerdings vehement.

Gérard Depardieu von Anschuldigungen erschüttert

Hervé Temime, ein Anwalt der Leinwandikone, ist sich sicher, dass Depardieu Opfer einer Falschaussage ist. „Ich hatte ein langes Treffen mit Gérard Depardieu und bin absolut überzeugt, dass seine Unschuld bewiesen werden wird“, sagte er dem französischen Radiosender „France Info“. Depardieu sei von den Anschuldigungen erschüttert.

Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in der Filmbranche hatten sich in den vergangenen Monaten gehäuft, nachdem im vergangenen Jahr mehrere Frauen öffentlich machten, von Produzent Harvey Weinstein entwürdigt und verletzt worden zu sein. Daran schloss sich die so genannte #MeToo-Bewegung an, die vor allem in den USA für viel Aufsehen sorgte.

