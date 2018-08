Um ein Zeichen gegen die rechten Demonstranten zu setzen, geben etliche Künstler am Montag in Chemnitz ein Konzert.

Gegen Rechte in Chemnitz: Jetzt kommen Toten Hosen, Kraftklub, Marteria und Co

U2 : Trifft Bono in Berlin Angela Merkel? „FAZ“-Appell für mehr Europa

Am 31. August (Freitag) und 01. September (Samstag) spielen U2 im Rahmen ihrer „Songs of Experience“-Tour in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Der Besuch in der Hauptstadt wird für Sänger Bono auch eine politische Mission.