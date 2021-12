Gesamte Deutschland-Tour von Rea Garvey abgesagt

Foto: Getty Images, Manfred Schmid. All rights reserved.

Rea Garvey beim Donauinselfest 2018 in Wien, Österreich. (Foto: Manfred Schmid/Getty Images)

Die Deutschland-Tour von Rea Garvey wurde coronabedingt bereits mehrfach verschoben. Nun wurde die gesamte Tour endgültig abgesagt. Anlässe dafür sind die andauernden Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen und Verbote, die von Bundesland zu Bundesland variieren. Die Entscheidung wurde „schweren Herzens“ getroffen, so Garvey. Der Preis für bereits erworbene Eintrittskarten wird in den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.

Garvey selbst schrieb dazu: „Schweren Herzens haben wir beschlossen, unsere bevorstehende „Hy Brasil“-Tour im Januar/Februar 2022 abzusagen. Nach dreimaligem Verschieben haben wir uns nach langem Überlegen nun entschieden, dass es am besten ist, abzusagen und neu zu beginnen. Meine Band, meine Crew, mein Team und ich haben uns wochenlang auf eine Tour vorbereitet, die nie stattfinden wird, stattdessen bleibt uns eine große Leere. Wir wissen, dass ihr, wie wir, die Tage bis zur Tour gezählt habt, daher kann ich mir vorstellen, dass wir uns dieses Gefühl der Enttäuschung gerade teilen“.

Garvey möchte damit „zu einem Ende dieser Pandemie“ beitragen

„Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich denke, die Entscheidung ist richtig, mit dem neuen Stamm des Virus (Omikron) ist ungewiss, was in den nächsten Monaten passieren wird. Wir alle haben die Warnungen von Wissenschaftlern vernommen, die Hilferufe der medizinischen Gemeinschaft, die dringenden Bitten von Virologen und Experten zu COVID, den Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren. Aus diesem Grund haben wir keine andere Wahl, als die „Hey Brasil“-Konzerte abzusagen, um zu einem Ende dieser Pandemie beizutragen“, setzt der Sänger fort.

Folgende Konzerte sind davon betroffen:

5.01.2022 Freiburg Sick Arena

18.01.2022 München Olympiahalle

19.01.2022 Stuttgart Schleyerhalle

23.01.2022 Hamburg Barclays Arena

24.01.2022 Leipzig Quarterback Arena

26.01.2022 Hannover ZAG Arena

27.01.2022 Oberhausen König-Pilsner-Arena

29.01.2022 Rostock Stadthalle

01.02.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

02.02.2022 Frankfurt Festhalle

03.02.2022 Köln LANXESS arena

07.02.2022 Kempten Big Box

08.02.2022 Regensburg Donau Arena

10.02.2022 Halle Westfalen OWL Arena

11.02.2022 Flensburg Campushalle

12.02.2022 Erfurt Messehalle