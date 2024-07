Am 04. Juli 2024 ist es so weit: „Back to Black“ erscheint bei Studiocanal – ab dem 4. Juli 2024 als Download zum Kaufen, und ab dem 18. Juli 2024 als limitiertes UHD-Steelbook, in einer UHD-Special-Edition sowie auf Blu-ray, DVD und als Video on Demand zum Leihen. Der Film beleuchtet das Leben der viel zu früh verstorbenen britischen Sängerin Amy Winehouse.

Alle Fassungen beinhalten Bonusmaterial mit Featurettes über beispielsweise Drehorte, Musik und mit Einblicken hinter die Kulissen. Das limitierte 4K-UHD-Steelbook erscheint mit einem alternativen Artwork und die 4K-UHD-Special Edition enthält zudem ein 32-seitiges Booklet und ein Poster zum Film.

Das Album „Back to Black: Songs from the Original Motion Picture“ wiederum umfasst 12 Titel, darunter den exklusiven Track „Song for Amy“, gesungen von Nick Cave, sowie Songs aus Amy Winehouses Alben „Frank“ und „Back To Black“. Zusätzlich bietet der Soundtrack Beiträge von Künstlern wie The Shangri-Las, Billie Holiday und Sarah Vaughan, die Amy beeinflusst haben. Der Soundtrack ist seit dem 17. Mai 2024 über Universal digital und physisch hier erhältlich.

Gewinnen

Wir verlosen:

2x Limited UHD Steelbook „ Back to Black “

“ 2x UHD Special Edition „ Back to Black “

“ 2x Vinyl „ Back to Black : Songs from the Original Motion Picture“

Einfach mailen an gewinnen@rollingstone.de., Betreffzeile „Amy“ und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 01. August 2024. Viel Erfolg.

Marisa Abela: Alles, was man über die „Back To Black“-Hauptdarstellerin wissen muss

Der Film nimmt das Leben von Amy Winehouse in den Fokus, die 2011 im Alter von 27 Jahren verstarb. Marisa Abela hat dabei die Rolle der Sängerin inne. Zwar ist es nicht der erste Film der Britin, jedoch ist noch relativ wenig über die Mimin bekannt. Wir haben alle wichtigen Infos über Abela, die am 7. Dezember 1996 im englischen Brighton geboren wurde, sowie das neue Biopic zusammengefasst.

Vita: Kleine Erfolge vor „Back To Black“

Bereits im Alter von elf Jahren stand Marisa Abela das erste Mal vor der Kamera. Sie bekam eine Nebenrolle in dem Thriller „Man in a Box“.

Bis 2019 studierte sie Schauspiel an der „Royal Academy of Dramatic Art“ in London. Darauf folgte ihr bisher wohl größter Part: In der Drama-Serie „Industry“ übernahm sie als Yasmin Yazdani eine der Hauptparts und präsentierte sich dort als neues, smartes Talent in der Finanzwelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vorbereitungen für „Back To Black“: Gesangstraining und mehr

Was viele nicht wissen: Sie spielte auch im Kino-Kultfilm „Barbie“ mit. So ist Abela kurz als Angestellte bei der Firma Mattel zu sehen.

Um in der Rolle als Amy Winehouse zu überzeugen, scheute die 27-Jährige keine Mühe, sich bestmöglich auf die Dreharbeiten vorzubereiten. So soll sie monatelang Gesangs- und Gitarrenunterricht genommen haben. Abela wird in dem Kinofilm nämlich auch die Songs von Winehouse singen.

Damit sie auch äußerlich so nah wie möglich an das Original herankommt, habeAbela außerdem mithilfe von Ernährungsexpert:innen abgenommen. Wichtig war ihr allerdings, sich nicht zu sehr von der Rolle einnehmen zu lassen. So sagte sie im Interview gegenüber „Kino.de“: „Ich wollte diese komplizierten Gefühle nicht mit meinen eigenen Gefühlen mischen. Ich war sehr vorsichtig und hatte begriffen, dass ich durch eine tiefe psychologische Phase gehen werde, die Einfluss auf meine Arbeit hat, aber ich wollte nicht, dass es Auswirkungen auf mich als Person in meinem realen Leben hat. Es war also wirklich ein Prozess, jeden Abend aus dem Charakter herauszukommen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kritik: Ist Marisa Abela die Richtige, um Winehouse zu verkörpern?

Für ihre Rolle als Amy Winehouse musste Marisa Abela bereits vor Kinostart viel Kritik ernten. So hieß es, sie sei die falsche Besetzung. Einige Fans wollten beispielsweise lieber Lady Gaga in der Rolle sehen. Doch Filmemacherin Alison Owen erklärte nun im Interview mit „Yahoo UK“, dass die Entscheidung für die eher unbekannte Abela eine bewusste Entscheidung war: „Wir wollten Amy von ihrem 17. bis 27. Lebensjahr porträtieren, wir wollten jemanden, der ziemlich jung und relativ unbekannt war, [und] wir wollten auch die Reise von der Unbekannten zum weltweit bekannten Star dokumentieren. Das ist viel einfacher und effektiver, wenn man mit jemandem anfängt, der nicht bereits eine Ikone ist. Sonst hat man zu viel Ballast, den man loswerden muss, bevor man anfängt.“

Nächstes Projekt mit Michael Fassbender

Den nächsten größeren Part wird Marisa Abela in dem kommenden Film von „Ocean’s Eleven“-Regisseur Steven Soderbergh haben. Das in Großbritannien angesiedelte Spionage-Werk wird „Black Bag“ heißen und weiterhin mit Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan und Naomie Harris in allen Reihen stark besetzt sein. Der Film befindet sich aktuell noch in der Produktion – Details und Kino-Starttermin sind aktuell nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.

Privates

Die Mimin ist die Tochter des Filmemachers Angelo Abela und der Schauspielerin Caroline Gruber.

Während sie in „Back to Black“ an der Seite von „Skins“-Schauspieler Jack O’Connell zu sehen ist, der die Rolle des Blake Fielder-Civils übernommen hat, ist sie im echten Leben mit dem Musical-Darsteller Jamie Bogyo liiert. Die beiden wohnen zusammen in London.