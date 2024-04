„Back to Black“: Soundtrack zum Winehouse-Biopic erscheint am 17. Mai

Amy Winehouse gilt als eine der größten Künstlerinnen der jüngeren Pop-Geschichte. Sie hat mehr als 30 Millionen Alben verkauft und noch heute, über zehn Jahre nach ihrem Tod, werden ihre Songs mehr als 80 Millionen Mal pro Monat gestreamt. Ihr zweites Album „Back to Black“ aus dem Jahr 2006 brachte ihr Weltruhm und fünf Grammys ein – für damalige Verhältnisse ein Rekord. Mit „Back to Black“ startet am 11. April 2024 nun der erste Spielfilm über das bewegende Leben der Sängerin in den Kinos.

„Back to Black“ – hier den Kinotrailer anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Film über ihre Lebensgeschichte konzentriert sich auf Amys Genialität, Kreativität und das aufrichtige Wesen, das Wegbegleiter an ihr schätzten. Auch der Soundtrack des Films spiegelt ihre zahlreichen Facetten wider – er enthält eine Auswahl an sechs Originalaufnahmen von Amy Winehouse sowie sechs weitere Songs von anderen Künstlern wie Nick Cave, The Shangri-Las und Dinah Washington, die im Film zu hören sind.

„Back to Black“: Die Tracklist zum Soundtrack

LP1 – Side A

Amy Winehouse – What Is It About Men

Amy Winehouse – Stronger Than Me

Amy Winehouse – Know You Now

The Shangri-Las – Leader Of The Pack

Billie Holiday – All Of Me

Amy Winehouse – Back To Black

LP1 – Side B

Minnie Riperton – Les Fleurs

Dinah Washington – Mad About The Boy

Amy Winehouse – Love Is A Losing Game

Sarah Vaughan featuring Clifford Brown – Embraceable You

Amy Winehouse – Tears Dry on Their Own

Nick Cave – Song For Amy

Der Soundtrack wird auf Vinyl und auf CD am 17. Mai erscheinen.

Unter der Regie von Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades of Grey“) spielt Marisa Abela („Industry“) die Hauptrolle im Biopic und bringt so die bewegten Jahre der Sängerin in London sowie ihren Aufstieg in der Branche näher. Der Film, der von Amy Winehouses Familie genehmigt wurde, beinhaltet auch viele von ihren Hits, die aber von Abela für das Werk ganz neu eingesungen wurden.