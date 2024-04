So hat Amy Winehouse noch nie gelacht: „Tears Dry On Their Own“-Vintage-Clip

Auf dem YouTube-Kanal der 2011 verstorbenen Amy Winehouse ist ein neuer Clip zu ihrem Song „Tears Dry On Their Own“ online gestellt worden. Das Besondere daran: Das Video zeigt noch nie zuvor veröffentlichtes Filmmaterial der Sängerin.

Neuschnitt aus unveröffentlichten Aufnahmen

Das nun erschienene Video im Retro-Look wurde aus sogenannten B-Roll-Aufnahmen erstellt, also ergänzende und alternative Szenen, die es nicht in das finale Werk geschafft haben. In weniger Hochglanz-Optik, dafür mit mehr analogem Charme und den Lyrics dazugepackt, ist Winehouse in den sonst bekannten Settings des 2006er-Musikvideos zu sehen. Nur gibt es neue Momente zu entdecken – so zupft sie sich mal Kleid und Haare zurecht, nimmt einen Kaugummi in den Mund.

Ein Highlight im neuen Clip ist der Augenblick, in dem sie von einem Mann mit freiem Oberkörper mitten auf der Straße angesprochen und angerempelt wird, woraufhin sie ihn anstrahlt und loslachen muss. Eine derart ausgelassene und positive Reaktion erfuhr der Statist im Originalvideo nicht – da zeigte sie ihm noch die kalte Schulter und würdigte ihn keines Blickes.

Der „Tears Dry On Their Own“-Vintage-Clip mit einer sich amüsierenden Amy Winehouse:

„Tears Dry On Their Own“ war die vierte Winehouse-Single von „Back To Black“, dem Nachfolgewerk zu „Frank“, das ihr den endgültigen Durchbruch international bescherte.

Einen Neuanstrich hat zuvor auch schon das Musikvideo zu „In My Bed“ bekommen, darauf folgte ein „Fuck me Pumps“-Remake.