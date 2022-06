Gewinnen: Festivaltickets für Pure&Crafted

Das Pure&Crafted Festival findet am 1. Juli 2022 im Sommergarten der Berliner Messe statt – und steht seit 2015 für Gitarrensounds, Motorrad-Shows und handgemachte Kleidung. Nun verlosen wir 3 x 2 Tickets. Einfach an das Ende des Artikels scrollen und das Kontaktformular ausfüllen. Viel Glück!

Indie-Kultur & Motorensound

Das Pure&Crafted Festival feiert mit dem Dreiklang aus Musik, Motorrad und New Heritage und bringt am 1. Juli 2022 klassische Indie-Kultur in den Sommergarten der Messe Berlin. Inmitten von Custom-Motorrädern, Mode und Accessoires von James-Dean-Coolness und einem Motodrom für Motorrad-Akrobatik präsentiert das Pure&Crafted dieses Jahr Acts wie Pixies, Nothing But Thieves, Altin Gün und The Vaccines. Das gesamte Lineup findet ihr hier.

Neben der Musik bietet das Festival unzählige weitere Attraktionen. So erwarten die Besucher*innen eine Hauptbühne, eine Custom-Ausstellerfläche, den General Store sowie einen Kinosaal und mehrere Food-Trucks.

Die offiziellen Aftermovies aus den Jahren 2021 in Berlin und 2019 in Amsterdam vermitteln einen guten Eindruck von dem Indie-Event:

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Pure&Crafted Festival. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Pure&Crafted“. Teilnahmeschluss ist der 20.6.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.