Gewinnen: Signiertes Poster und Buch zu „BJÖRK: CORNUCOPIA“

Björk kritisiert Sexismus in der Musikbranche – glaubt aber an Besserung

Björk auf der Leinwand

Nachdem „Björk nie mehr eine richtige Tour geben wird“, kommt bald ein Konzertfilm. ROLLING STONE durfte den Film schon anschauen und bezeichnete ihn als „ein Spektakel aus modernstem Sound und Bild“.

Ein Konzert, das sich mit Umweltaktivismus auseinander setzt

Ihre PR-Abteilung betont, was für die 59-Jährige typisch ist: „‚BJÖRK: CORNUCOPIA‘ fängt die faszinierende Verwandlung der VR-Visualisierung des 21. Jahrhunderts in eine Theaterkulisse des 19. Jahrhunderts ein und bringt Björks Werk vom Headset auf die Bühne und nun ins Kino – im Dienste der […] typischen Mischung aus innovativen Bildern, mitreißendem Sound, Umwelt Aktivismus und emotionaler Performance.“

Die Künstlerin gibt nicht einfach eins ihrer Alben zum Besten, sondern performt Songs aus ihrem ganzen Œuvre. Und lädt damit zu einer Geschichte ein, die den Klimawandel zum Thema hat, ohne auf einer ausweglosen Note zu landen:

„Björks Auftritt nimmt die Zuschauer mit auf eine berauschende Reise durch einige ihrer bekanntesten Songs bis hin zu den neueren Werken ‚Utopia‘ und ‚Fossora‘, die sie in Zusammenarbeit mit erstklassigen Künstlern und Animatoren mit atemberaubenden visuellen Erzählungen zum Leben erweckt. Der Film erkundet auch ihre Philosophie zu den zahlreichen Umweltkrisen und bietet eine optimistische, postapokalyptische Reflexion über unsere gemeinsame Zukunft.“

Regie führte Ísold Uggadóttir, die u.a. für „And Breathe Normally“ bekannt ist. „BJÖRK: CORNUCOPIA“ wurde von Mercury Studios produziert. Womit ein Produktionsstudio vertreten ist, „das sich darauf konzentriert, fesselnde Geschichten durch die Brille der Musik zu erzählen.“

