Adele: Noch mehr Las Vegas und ein Konzertfilm

Der King hat es vorgemacht. Vor über einem halbem Jahrzehnt. Seit Sommer 1969 spielte Elvis Presley insgesamt mehr als 800 Konzerte im Spielermekka Las Vegas in der Wüste von Nevada. Zu Anfang vier Wochen lang täglich zwei Gigs. Für Presley war es der Re-Start seiner schlingernden Karriere, die sich musikalisch mit den Balladen „In The Ghetto“ und „Suspicious Minds“ festmachen lässt.

Für Las Vegas begann der Abschied von der Mafia-Connection, die noch die Ära des „Rat Packs“ um Frank Sinatra, Sammy Davis Junior und Dean Martin geprägt hatte. Mittlerweile ist ein Mega-Themenpark mit familientauglichen Mega-Hotels entstanden, dazu nachgebaute Venedig-Kanäle und EDM-Schaumparties. Mittendrin mit Glitzer-Erfolgs-Babylon: Blue-Eyed-Soul-Queen Adele.

Zum Ende ihrer letzten „Weekends With Adele“-Residency-Show im Veranstaltungszentrum „Colosseum at Caesars Palace“ am Samstag (25. März) kündete die britische Sängerin eine Verlängerung des fürstliche entlohnten Dauergastspiels an: „Ich komme zurück“, sagte sie ihren Fans und benannte gleich bestätigte Auftritte für Sommer und Herbst 2023.

Damit hat sich ihrer „Rückzug“ von internationalen Bildfläche nach Sin City durchaus ausgezahlt, zumal, wie auch bei Elvis, ein Las-Vegas-Produkt für all diejenigen in der Mache ist, die nicht das nötige Kleingeld für einen USA-Trip haben. Ihre kommenden Shows werden in einem sicherlich aufwändigen Konzertfilm dokumentiert werden.

Adele auch von Juni bis November in Las Vegas

„Mir ist klar, dass es nicht ausreicht, 34 Abende lang vor 4.000 Leuten zu spielen“, so Adele bei ihrer vorläufigen Schlussansage. „Ich werde im Juni für ein paar Wochen zurückkommen. Dann wird gefilmt und später eine Konzertdoku veröffentlicht, um sicherzustellen, dass jeder, der diese Show sehen will, sie auch sehen kann.“

Mit ihren Live-Shows war es das dann aber noch lange nicht: „Dann komme ich im August zurück; und bleibe bis in den späteren Herbst.“ Auf den einschlägigen Ticketing-Seiten sind bereits 34 neue „Weekends With Adele“-Shows offiziell angekündigt. Die Zeitspanne ihrer Zugaben-Residency reicht demnach vom 16. Juni bis zum 4. November 2023.

Das US-Branchenmagazin „Billboard“ hat eine Übersicht der tollsten „Adele-in-Vegas“-Momente angefertigt, die – so oder ähnlich – sicherlich auch in ihrem Konzertfilm zu besichtigen sein werden.

Etwa der Sturzbach zu „Set Fire to the Rain“. als eine Regenmaschine viel Wasser vor der gesamten Band niederprasseln lässt, die gleichwohl so eingestellt ist, dass sie Adeles perfekt frisiertes Haar verschont. Sogleich entflammt ein Feuer unter einem weißen Klavier, das sich wiederum über die gesamte Bühne ausbreitet und schließlich auch das Klavier mit einem Fauchen verschlingt. Spektakuläre Zirkustricks in der Weltzentrum der Event-Zauberer.

Vor ihrer Rückschau-Ballade „When We Were Young“ schwelgt Adele gemeinsam mit dem Publikum in Erinnerungen. Sie lässt ein Mikrofon in in die Menge baumeln und fragt die Fans nach ihren bemerkenswertesten Kindheitserinnerungen.

Antwort-König ist laut „Billboard“ bislang der 12-jährige Blake, der schlaumeeierisch sagt, seine liebste Erinnerung an seine Jugend sei „naja, irgendwie genau hier und jetzt!“

Dann wiederum schlendert Adele durch die Reihen, während sie den Song „25“ singt, und dann inne hält, um einen Drag-Performer zu umarmen, der wie sie gekleidet ist, und auch um mal eben ihren Sportagenten-Freund Rich Paul zu küssen.

Auf dem Weg zurück zur Bühne regnet es schließlich Konfetti mit Polaroid-Fotos der Sängerin aus verschiedenen Phasen ihres Lebens auf die Menge. Heißes Sammler-Material und eine sicherlich feine Optik für die Filmkonserve.