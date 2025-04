Gewinnen: Fan-Pakete zu „The Substance“ auf Blu-ray

„The Substance“ war einer der großen Überraschungsfilme des vergangenen Jahres. Ein echter Aufreger und Anreger zur Diskussion. In dem stilistisch ausgefeilten Horrorfilm spielt Demi Moore eine alternde TV-Ikone, deren Karriere an der Oberfläche ihres Körpers gemessen wird. Als sie die titelgebende Substanz testet – ein mysteriöses, biotechnologisches Elixier, das eine Art jugendliches Ich von ihr (Margaret Qualley) zum Leben erweckt – beginnt ein toxisches Spiel mit Identität, Begehren und Selbstzerstörung.

Was als Verjüngungskur beginnt, wird bald zum grotesken Albtraum. „The Substance“ geht buchstäblich unter die Haut geht. Es ist ein feministisches, blutgetränktes Statement über Schönheitswahn, mediale Ausbeutung und weibliche Selbstermächtigung.

Zwischen grellem 80er-Ästhetik-Flashback, splatterhaftem Wahn und bitterböser Satire gelingt Coralie Fargeat ein verstörender Ausnahmefilm.

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart am 17. April Fan-Pakete zum Film, bestehend aus der Blu-ray und exklusivem Merchandising.

Wer gewinnen will, muss einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „The Substance“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 30. April 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!