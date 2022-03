Gewinnspiel: Wir verlosen Blu-rays zu „Platzspitzbaby“

Der Platzspitz, ein kleiner Park hinter dem Züricher Hauptbahnhof, wird im Drogen-Drama von Pierre Monnard zum Mittelpunkt der Geschichte der elfjährigen Mia. Der Film erscheint am 24. März auf DVD und Blu-ray, digital wird er schon ab dem 19. März verfügbar sein. Wir verlosen zum physischen Release von „Platzspitzbaby“ drei Blu-rays zum Film.

Inselidylle vs. Züricher Drogenmilieu

Luna Mwezi spielt Mia, die mit ihrer Mutter Sandrine im Frühling 1995 ins Züricher Oberland zieht. Anlass ihres Umzugs ist die Auflösung der offenen Züricher Drogenszene, in die ihre Mutter verwickelt war. Obwohl der Tapetenwechsel zunächst positiv anmutet, wird Sandrine mit dem Auftauchen alter Freunde in der neuen Heimat rückfällig. Der einzige Ausweg für Mia ist ihre Traumwelt, in der sie ein idyllisches Familienleben auf einer Insel imaginiert. Doch bald macht sie in der echten Welt Bekanntschaft mit einer Jugendgruppe, die ihr die Kraft gibt, sich gegen ihre Mutter und deren Sucht aufzulehnen.

Das Vorbild zum Drehbuch lieferte die gleichnamige Autobiografie von Michelle Halbheer, in der, in Zusammenarbeit mit Franziska K. Müller, ihre Vergangenheit und die Beziehung zu ihrer Mutter aufgearbeitet wird.

Den Platzspitz gibt es wirklich

Der Platzspitz ist kein fiktiver Ort sondern war tatsächlich in den 1980er-Jahren bekannt für seine offene Drogenszene: Dort wurden Betäubungsmittel verkauft und konsumiert, außerdem wurde der Platz auch zum Wohnort mancher Drogenabhängiger. Dem so offen zur Schau gestellten Elend wurde erst 1992 ein vermeintliches Ende gesetzt, als der Platz geräumt wurde. So verlagerte sich die Szene zunächst in die Nachbarschaft und den Bahnhof Letten. Wirkliche Besserung brachte erst eine komplett neue Drogenpolitik und die Schließung des Bahnhofs im Jahr 1995.

Sarah Spale, bekannt aus „Nachtzug nach Lissabon“ und „Winterstille“, spielt Sandrine, weitere Darsteller sind Anouk Petri, Delio Malär, Jerry Hoffmann und Caspar Kaeser. Der Film lief im Dezember 2020 in den deutschen Kinos an und wurde mit mehr als 300.000 Kinozuschauern zu einem der erfolgreichsten Filme in der Schweiz.

Wir verlosen dreimal „Platzspitzbaby“ auf Blu-ray. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Platzspitzbaby“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 10.04.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.