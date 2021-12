Gewinnspiel: Fan-Pakete zu „Das Buch von Boba Fett“

Das Star-Wars-Universum bekommt eine weitere Fortsetzung. Mit „Das Buch von Boba Fett“ erhält Boba Fett seine eigene Spin-Off-Serie. Die Abenteuer des berüchtigten Kopfgeldjägers kann man ab 29. Dezember auf Disney+ wöchentlich mitverfolgen.

Die Handlung von „Das Buch von Boba Fett“ schließt an die Post-Credit-Szene der zweiten Staffel der Serie „The Mandalorian“ an. Darin stürmt Boba Fett gemeinsam mit seiner Partnerin Fennec Shand Jabbas Palast. Ohne mit der Wimper zu zucken stürzen die beiden Kopfgeldjäger Bib Fortuna vom Thron, einen überlebenden Getreuen Jabbas. Sein Platz wird von Boba Fett eingenommen. Im Gegensatz zum gefürchteten Bib Fortuna möchte Boba Fett jedoch respektvoll herrschen. Als Boba Fett ist der neuseeländische Schauspieler Temuera Morrison wieder am Start. Fennec Shand wird von Ming-Na Wen verkörpert.

