Zwei Gewinnspiele in einem: Sci-Fi-Thriller „Synchronic“ und Actionthriller „The Tax Collector“

Wir verlosen 3 Überraschungspakete zum Sci-Fi-Thriller „Synchronic“ und 3x Überraschungspakete im zum Actionthriller „The Tax Collector“.

„Synchronic“ – Inhalt:

Die Freunde Steve (Anthony Mackie) und Dennis (Jamie Dornan) arbeiten als Rettungssanitäter in New Orleans. Nach einer Häufung von bizarren Unfällen vermuten sie, dass die mysteriöse neue Designerdroge dahintersteckt, die an einem der Schauplätze gefunden wurde. Und als Dennis‘ älteste Tochter nach einer Party plötzlich verschwindet, entdeckt Steve, dass dieses Psychedelikum alles infrage stellt, was er über die Realität und den Lauf der Zeit weiß.

Der Sci-Fi-Thriller ist das neue Werk von Justin Benson und Aaron Moorhead, die bereits für preisgekrönte Filme wie „Resolution“, „Spring –Love is a Monster“ und „The Endless“ verantwortlich zeichneten.

Ab 08.04. auf Blu-ray, DVD & als Download.

„The Tax Collector“ – Inhalt:

David Cuevas (Bobby Soto) ist ein Familienvater, der als Steuereintreiber für den Gangsterboss Wizard (Jimmy Smits) in Los Angeles arbeitet. Zusammen mit seinem Partner Creeper (Shia LaBeouf) sammelt er in der ganzen Stadt Wizards Anteil an den illegalen Geschäften der örtlichen Gangs ein und sorgt dafür, dass die Leute bezahlen oder Vergeltung erfahren. Eines Tages kehrt ein alter Widersacher Wizards aus Mexiko zurück und stellt das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf. Das stellt David vor Probleme, denn der muss nun versuchen, das zu retten, was ihm mehr wert ist als alles andere auf der Welt: seine Familie.

In L. A. angesiedelter Actionthriller von Regisseur und Autor David Ayer („Herz aus Stahl“, „Harsh Times – Leben am Limit“) mit Newcomer Bobby Soto („A Better Life“).

Ab 08.04. auf Blu-ray, DVD & als Download

Zur Verlosung:

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie weiter unten einfach das Formular ausfüllen und „Sci-Fi“ (für „Synchronic“) bzw. „Gangster“ (für „The Tax Collector“) als Lösungswort eingeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Einsendeschluss 30.4.2021.