Was macht Tom Cruise und Ana de Armas zu einem potenziellen Paar?

Tom Cruise und Ana de Armas wurden zusammen in London gesehen. Sie stiegen aus einem Helikopter am Londoner Heliport aus, ohne dass andere Schauspielkolleg:innen oder Familienmitglieder dabei waren. Was ihr Treffen wiederum zu einem Gruppenausflug gemacht hätte.

Am Tag vor Valentinstag wurden die beiden bereits am selben Hubschrauberlandeplatz gesichtet. Sie holten sich in einem Restaurant etwas zu essen. Ana de Armas hatte zwei Tüten zum Mitnehmen in der Hand. Beide begrüßten ein paar Fans, stiegen danach in ihr wartendes Taxi und fuhren zusammen weg.

In welchem Verhältnis sich die beiden befinden, haben sie nicht bekannt gegeben. Es gibt also zumindest keine Klarstellung, dass sie nicht in einer romantischen Beziehung sind.

Zwei Fotos, die öffentlich zu finden sind

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was kam bei anderen Gerüchten raus?

Anders war das bei anderen Frauen, bei denen es Gerüchte über eine Liebesbeziehung zu Tom Cruise gab. Victora Canal, Hayley Atwell und Laura Prepon verneinten alle Liebesgerüchte. Die letzte bestätigte Beziehung war letztes Jahr zwischen Tom Cruise und Elsina Kahyrova.

An sich schaut Ana de Armas seiner Ex-Frau Katie Holmes sehr ähnlich, sie ist nur zehn Jahre jünger. Außerdem ist sie wie alle seine Ex-Frauen plus die Mehrzahl der Frauen, um die es Gerüchte gab, eine etablierte Schauspielerin. Seinem Typ entsprechen würde sie also.

Laut „Independent“ kann Ana de Armas aber auch mit Manuel Anido Cuesta, dem Sohn des kubanischen Präsidenten zusammen sein. Die Zeitschrift hat sich auf einen Kuss (im November 2024) zwischen den beiden berufen. Und im Februar sah man die beiden spazieren. Auch wenn sie zusammen sind, müssen sie nicht in einer monogamen Beziehung miteinander sein.

Was verbindet die beiden Schauspielenden?

Tom Cruise und Ana de Armas arbeiten offiziell nicht an einem gemeinsamen Film. Vielleicht wird doch noch ein Film angekündigt, aber wie sie einander ohne gemeinsame Dreharbeiten kennenlernten, ist neben der pauschalen Antwort „Beziehungen“ auch nicht weiter definierbar.

Womit Tom Cruise und Ana de Armas in der Öffentlichkeit stehen

Während Tom Cruise für den 80er Film „Top Gun“, die „Mission Impossible“-Serie und seine Mitgliedschaft bei Scientology berühmt ist, wurde Ana de Armas mit Actionfilmen wie „Knock Knock“, „Blade Runner 2049“ und nicht zuletzt „Knives Out: Mord ist Familiensache“ und „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ bekannt.

Ihre letzte Hauptrolle spielte sie in „Ballerina“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine romantische Beziehung und Scientology

Jedenfalls war der Action-Schauspieler seit seiner Ehe mit Katie Holmes nicht mehr verheiratet. Die beiden ließen sich vor 13 Jahren entscheiden. Scientology spricht sich aber klar für die Ehe als eine gesellschaftliche Pauschallösung aus. Offiziell heißt es dort: „Zur Ehe: War die Familie einst das stabile Fundament, auf dem alles andere aufbaute, so sind ihre zerrütteten Überreste heute die Ursache für viele Probleme der Gesellschaft.“

Da Ana de Armas nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Scientology gehört, wird sich eine langfristige romantische Beziehung zwischen den beiden schwierig gestalten. Aber die Beiden können sich auch einfach als Kolleg:innen treffen.