Gewinnspiel: Wir verlosen Blu-rays von „Cry Macho“ und „The Many Saints of Newark“

Clint Eastwood in „Cry Macho“ (All Rights: Warner Bros.)

Mit „Cry Macho“ kommt der neuste Streich von Clint Eastwood ins Heimkino. Auch diesmal führte der Schauspieler Regie und übernahm wieder selbst die Hauptrolle. Das Western-Drama ist bereits als Download zum Leihen und Kaufen erhältlich, sowie ab 13. Januar auf 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD.

Außerdem erscheint mit „The Many Saints of Newark“ auch das langersehnte Spielfilm-Prequel zur HBO-Serie „Die Sopranos“. Der Film erscheint am 20. Januar 2022 auf DVD und Blu-ray und ist zusätzlich seit 20. Dezember als Download zum Kaufen und Leihen verfügbar.

Die Geschichte von „Cry Macho“ basiert auf dem gleichnahmigen Buch von Richard Nash. Clint Eastwood spielt darin Mike Milo, einen ehemaligen Rodeo-Star und gescheiterten Pferdezüchter. Mürrisch und des Lebens überdrüssig erhält dieser eine Bitte seines ehemaligen Arbeitgebers. Er soll dessen Sohn, der in Mexiko bei seiner alkoholkranken Mutter lebt, zurück nach Texas bringen. Dort angekommen wird Mike auch schnell fündig. Gemeinsam durchquert das ungleiche Paar anschließend die Wüste Mexicos. Dabei überwinden die beiden jedoch mehr, als die bloße Distanz. Der ehemalige Rodeo-Star zeigt dem Jungen, was es heißt, ein guter Mann zu sein. Doch auch Mike findet dadurch wieder mehr zu sich selbst.

„The Many Saints of Newark“ ist ein spannendes Mafia-Drama, wobei sich die Zuseher*innen auf ein Wiedersehen mit zahlreichen beliebten Charakteren aus „Die Sopranos“ freuen können. Der junge Anthony Soprano geht darin noch zur Schule. Währenddessen beginnen rivalisierende Gangster, die alles beherrschende DiMeo-Familie herauszufordern. Durch seinen Onkel Dickie Moltisanti wird Anthony tief in die damit verbundenen Geschehnisse verstrickt. Schließlich wird der Teenager unter dem Einfluss Moltisantis mit der Zeit zum allmächtigen Mafiaboss Tony Soprano.

