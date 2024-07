Es heißt, man solle seine Idole nicht treffen. Im Fall von Marlon Brando trifft das wohl zu – gegenüber Eddie Murphy soll der Schauspieler einige ernüchternde Worte gesagt haben.

Marlon Brando: „Schauspielerei ist Schwachsinn“

Die beiden begegneten sich erstmals 1982. Comedian Eddie Murphy hatte damals mit „Nur 48 Stunden“ erste Schritte in die Filmbranche gemacht, als Oscar-Preisträger Marlon Brando bei ihm durchklingelte. Bei einem gemeinsamen Abendessen formulierte Brando dann harte Worte über den Beruf der beiden. „Schauspielerei ist Schwachsinn, jeder kann schauspielern“, zitierte Murphy Brando im „The Interview“-Podcast der New York Times.

Bald kommt Eddie Murphys neuer Film:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dabei will sich Eddie Murphy erstmal nichts bei dem Treffen gedacht haben. „Diese berühmten Leute, die ich als Kind im Fernsehen gesehen hatte, wollten mit mir essen gehen“, erinnerte sich Murphy an die Zeit, zu der er berühmt wurde. „Inzwischen blicke ich zurück und denke: ‚Wow, das ist verrückt: Der größte Schauspieler aller Zeiten will mit dir zu Abend essen! Aber damals dachte ich nur: ‚So ist das eben: Du machst einen Film und Marlon Brando ruft dich an.‘“

Eddie Murphy nachhaltig beeindruckt

Bei der Verabredung selbst sowie bei einem Folgetermin kam jedoch der Fan durch. „Er hat mich im Hotel abgeholt. Wegen eines Missverständnisses kam ich eine halbe Stunde zu spät aus dem Zimmer und er wartete im Auto auf mich“, erzählte Eddie Murphy. „Wir sind zu seinem Haus am Mulholland Drive gefahren und ich habe die ganze Zeit nur über ‚Der Pate‘ geredet. Er sagte nur: ‚Eh.‘“

Und nicht nur über die Schauspielerei äußerte Brando sich wenig enthusiastisch. Aus Schauspielkollegen konnte der preisgekrönte Darsteller wenig abgewinnen. „Das ist so lange her: Er sagte: ‚Ich kann den Jungen mit der Knarre nicht ausstehen‘“, gab Eddie Murphy im Interview wieder. „Ich fragte: ‚Welcher Junge mit der Knarre?‘ Er sagte: ‚Der auf dem Poster!‘ Daraufhin wieder ich: ‚Clint Eastwood?‘ ‚Genau der!‘ Er bezeichnete Clint Eastwood einfach als ‚diesen Jungen‘.“ Immerhin lief die Sache mit der „schwachsinnigen“ Schauspielerei für alle Beteiligten gut.