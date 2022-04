Gewinnspiel: Wir verlosen Blu-rays zu „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“ mit Jennifer Lopez

Foto: Universal Studios. All rights reserved.

Jennifer Lopez und Owen Wilson spielen die Hauptrollen in „Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick“.

In der romantischen Komödie „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“ schnappt sich die Popdiva Kat Valdez auf ihrer live über Social Media übertragenen Hochzeit den unscheinbaren Mathelehrer Charlie Gilbert. Ab dem 14.04. kann diese „moderne Lovestory über Ruhm, Glamour, Social Media und Liebe auf den zweiten Blick“ digital von zu Hause aus verfolgt werden. Auf DVD und Blu-ray erscheint der Film am 28.04.

Zum Heimkinostart der Rom-Com mit Jennifer Lopez verlosen wir drei Blu-ray-Pakete mit den Filmen „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“, „The Boy Next Door“ und „Was passiert, wenn es passiert ist“ .

Eine Liebesgeschichte zwischen Social Media und der „echten Welt“

Eigentlich hatte Kat, gespielt von Jennifer Lopez, eine ganz andere Hochzeit geplant, doch als sie kurz vor der Zeremonie mit dem Betrug ihres Verlobten konfrontiert wird, entscheidet sie sich spontan anders. Anstatt Bastian zu ehelichen, wählt sie den im Publikum stehenden Charlie, verkörpert von Owen Wilson, der mit ihrer Social-Media-Welt zunächst wenig anfangen kann. Im Laufe der Handlung entwickle sich daraus eine „ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen zwei ganz verschiedenen Menschen auf der Suche nach etwas Wahrhaftigem in einer Welt, die aus Likes und Followern besteht“.

Musikalisch wird der Film untermalt von Jennifer Lopez und Reggeaton-Sänger Maluma, der in „Marry Me“ in der Rolle des Bastian sein Schauspieldebut hinlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Hauptdarsteller Lopez und Wilson gemeinsam vor der Kamera stehen: Für den 1997 erschienenen Adventure-Horror-Film „Anaconda“ drehten sie zusammen in Brasilien und Kalifornien.

Der Cast von „Marry Me“ wird unterstützt von der amerikanischen Komikerin Sarah Silverman, bekannt für ihre tabubrechenden Performances, sowie von der 13-jährigen Chloe Coleman und Jimmy Fallon, der sich selbst spielt.

Wir verlosen drei Jennifer Lopez Blu-ray-Pakete bestehend aus den Filmen „Marry Me“, „The Boy Next Door“ und „Was passiert, wenn es passiert ist“. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Marry Me“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 1.5.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

