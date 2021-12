Gewinnspiel: Wir verlosen drei ABBA-Weihnachts-Pullis

Foto: Redferns, Gijsbert Hanekroot. All rights reserved.

Abba live im niederländischen TV-Programm 'Een Van De Acht' am 23. November 1976. (Foto: Gijsbert Hanekroot/Redferns)

2021 könnte auch ein Synonym für „ABBA-Comeback“ sein. Nach vierzig Jahren Bandpause veröffentlichten die Schweden kürzlich ihr Album, „Voyage“. Wie damals die Platten in den 1970ern hat es das neue ABBA-Werk europaweit an die Spitze der Charts geschafft. Auch in Deutschland erreichte das Album Platz eins und zusätzlich Platinstatus – bereits nach der ersten Verkaufswoche.

Es ist außerdem das erste Mal seit 1977, dass ABBA bei den BRIT Awards nominiert sind. Auch über die erste Grammy-Nominierung ihrer Karriere konnten sich die Pop-Veteranen dieses Jahr freuen. Der Song „I Still Have Faith In You“ könnte eine Goldstatue in der Kategorie „Record of the Year“ zugesprochen bekommen.

Ab Mai 2022 kann man die Schweden auch bei der Liveshow „ABBA-Voyage“ sehen. Oder besser gesagt ihre virtuellen Abbilder, sogenannte „Abbatare“. Die Bandmitglieder Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson werden dabei als Hologramm-Avatare auf der Bühne stehen, begleitet von einer Live-Band. Vielleicht findet das Spektakel auch bald in einer Hotel-Residenz in Las Vegas statt.

Nebenbei haben die Schweden auch ihr Merchandise erweitert – und in FB-Videos bereits angekündigt, dass sie an neuen Weihnachtspullis stricken. Deshalb:

