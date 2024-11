Tony Iommi wünscht sich Black-Sabbath-Gitarre vom Hard Rock Cafe zurück

Aus der Rubrik „kuriose Rockstarprobleme“: So schwer kann es sein, Wertgegenstände vom Hard Rock Cafe zurückzubekommen – zumindest in Tony Iommis Fall.

Zu wertvoll zum Touren

Der Black-Sabbath-Gitarrist wünscht sich eines seiner alten Instrumente zurück. Einst gab er die Gitarre des Modells 1964 Gibson „Monkey“ SG Special, mit der er die ersten Alben der ikonischen Band aufnahm, an die Restaurantkette. „Ich hatte sie ausgemustert, weil sie mir zu wertvoll geworden war“, erklärte Tony Iommi dem Magazin „Guitar World“. „Ich wollte sie nicht mehr mit auf Tour nehmen und riskieren, sie zu beschädigen.“

Vertrag endete mit dem Tod

Ein Ankäufer der Exponatsammlung kam ihm also gelegen. „Der Typ, der früher Erinnerungsstücke für das Hard Rock gekauft hat, kam nach England und besuchte mich. Er wollte ein paar Sachen kaufen und ich sagte, das sei in Ordnung“, erzählte Tony Iommi weiter. „Dass er die Monkey SG kaufte, klang nach einer guten Idee. So konnte sie sicher ausgestellt werden, anstatt in meinem Lager in irgendeinem Case zu liegen.“ Damals, so Iommi, soll der Deal beinhaltet haben, dass er jederzeit die Option hätte, die Gitarre für denselben Preis zurückzukaufen. Das ist nun allerdings nicht so leicht. Der ursprüngliche Ankäufer ist nämlich in der Zwischenzeit verstorben. „Wir haben versucht, das Hard Rock zu kontaktieren, um die Gitarre wiederzubekommen, aber sie wussten nichts von dem Deal.“

Ein Trost für Tony Iommi

In den vergangenen Jahrzehnten war Tony Iommi nur einmal kurz wieder mit der legendären Gitarre vereint. Der Musiker und der Gitarrenbauer Gibson brachten 2020 eine Signature-Gitarre heraus, eine Replik der Monkey SG. „Wir haben etwa 50 hergestellt und ich habe zwei davon“, sagte Iommi. „Die sind wirklich genauso wie die, die ich damals besaß und im Studio benutzte. Sie haben sogar die gleichen Dellen und Beulen wie das Original sowie den kleinen Aufkleber mit dem Affen drauf. Im Grunde ist es die gleiche Gitarre.“ Trotzdem hätte der Musiker gerne das Original zurück – doch das bleibt erstmal im Besitz des Hard Rock Cafe. Ausgestellt wird das Instrument derzeit in der Filiale am Times Square in New York City.