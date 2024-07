Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt. In Paris sollen die mehr als 200 Delegationen diesmal an Bord von Booten gehen. Die Boote werden auf einer 6 km langen Strecke zwischen der Austerlitz-Brücke und dem Trocadéro durch die Seine ziehen.

Auf einem dieser Boote wird vermutlich auch Gojira sein.

Laut „Le Parisien“ könnte die Metal-Band am Freitag (26. Juli) bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris auftreten.

„Animationen, Installationen und künstlerische Darbietungen, die den Sport und die Stadt feiern, werden inmitten dieser Flusskulisse stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt über die mehr als dreistündige Zeremonie. Die Inszenierung übernimmt der Regisseur Thomas Jolly.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch die Patrouille de France wird bei der Eröffnungsfeier dabei sein. Am 25. Juli genehmigte die Polizeipräfektur von Paris eine öffentliche Flugschau im Rahmen der Feierlichkeiten.

Acht Alphajets der Patrouille de France werden zwischen 19:30 und 21:00 Uhr über Paris fliegen. Der Erlass legt fest, dass die Jets in Höhenlagen von mindestens 243 Metern bis maximal 1.676 Metern über der Stadt fliegen.

Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung, welche Musiker:innen auftreten, aber die Gerüchteküche brodelt. Céline Dion, Lady Gaga, Cerrone oder doch Juliette Armanet? Jetzt wurde noch ein weiterer Name genannt: Gojira.

Von Godzilla zu Gojira

Die Band wurde 1996 unter dem Namen Godzilla gegründete und 2001 in Gojira umbenannte. Mitglieder sind die Brüder Duplantier – Joseph alias Joe mit Gesang und Gitarre und Mario am Schlagzeug sowie Christian Andreu an der Gitarre und Jean-Michel Labadie am Bass.

Die aus Les Landes stammende Gruppe hat mittlerweile sieben Studioalben veröffentlicht, die neuste Platte „Fortitude“ ist aus dem Jahr 2021.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gojira waren 2012 bereits Vorgruppe von Metallica im Stade de France. Für den Auftritt am Freitagabend hat der künstlerische Leiter Thomas Jolly Gerüchten zufolge etwas Besonderes vor. Die Metal-Band soll mit der französisch-schweizerischen Opernsängerin Marina Viotti zusammen auf der Bühne stehen.

Wer mit wem und wann auftritt, bleibt aber noch abzuwarten. Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele wird für die deutschen Fans am Freitag (26. Juli) ab 18 Uhr sowohl in der ARD als auch auf Eurosport im Free-TV und auf deren Streaming-Plattformen übertragen.