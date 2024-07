Metallicas Online-Museum hat eine neue Ausstellung. Ab sofort gibt es digitale Exponate rund um den verstorbenen Cliff Burton.

Eintauchen in Cliff Burtons Leben

Mit „Orion: A Tribute To Cliff Burton“ gedenkt die Thrash-Metal-Band ihrem ehemaligen Bassisten. Dabei zeigen Metallica Fotos sowie persönliche Briefe und haben Interviews sowie Videomaterial rund um das 1986 bei einem Busunglück ums Leben gekommene Bandmitglied.

Unter anderem gibt es Videos, in denen Mitglieder von Metallica sowie andere Musiker wie Frank Bello von Anthrax über Burton sprechen, Fotos aus dessen Kindheit, Demotapes, die er einspielte, sowie Magazinartikel, in denen er erwähnt wird. Fans sollen so dem Leben des im Alter von nur 24 Jahren verstorbenen Musikers näher kommen können.

So kommt man ins Online-Museum von Metallica

Das digitale Museum „Metallica Black Box“ ist nur für Mitglieder des „Fifth Member“-Fanclubs zugänglich. Diesem kann man allerdings kostenlos beitreten. Sobald man Teil des Fanclubs ist, hat man Zugang zu allen Online-Ausstellungen rund um Metallica.

Derzeit werden neben der Cliff-Burton-Ausstellung unter anderem zwanzig Jahre „St. Anger“ (2003), dreißig Jahre „Metallica“ (1991, auch bekannt als „Schwarzes Album“) sowie die ersten vierzig Jahre der 1981 gegründeten Band als Ganzes gefeiert. Außerdem gibt es eine Kunstsammlung mit Stücken „von, für und über die Band“.

„Cliff ’Em All“!

Zusätzlich erhalten Mitglieder des Fanclubs Zugang zu limitiertem Merchandise rund um die Ausstellung. Dazu gehört auch ein Shirt mit der Aufschrift „Cliff ’Em All“, welches mit dem Titel des Metallica-Debüts „Kill ’Em All“ (1983) spielt.

Obwohl Cliff Burton nicht der ursprüngliche Bassist der Gruppe war, war er doch derjenige, der die ersten drei Alben mit einspielte. Durch seine Mitarbeit an „Kill ’Em All“, „Ride The Lightning“ (1984) und „Master Of Puppets“ (1986) gilt er als stilprägender Musiker des Thrash-Genres.

Für die Ausstellung arbeiteten Metallica mit Cliff Burtons Familie zusammen. Am 13. August soll sie laut Webseite sogar noch erweitert werden.