Dass Gitarrist Slash auf Blues steht, sollte im Hinblick auf sein Cover-Album mit Genre-Klassikern keine Überraschung sein. Doch abseits des bald erscheinenden „Orgy Of The Damned“ würdigte der Guns-N’-Roses-Rocker nun auch Musiker eines härteren Schlags.

Slash steht auf Metallica

In einem Interview des YouTube-Formats „Coffee With Ola“ drückte Slash Wertschätzung für Metal-Bands aus. Kein Wunder, ist der Host des Interviews, Ola Englund, doch Gitarrist der schwedischen Metal-Truppe The Haunted und daher üblicherweise im Gespräch mit oder über Vertreter:innen dieser Szene. So kitzelte Englund auch aus Slash lobende Worte für den Metal heraus. „Ich liebe Gojira, die sind großartig“, sagte Slash über die französische Groove-Band. Weitere freudige Worte hatte er für den wohl größten Metal-Release des vergangenen Jahres, „72 Seasons“: „Das neue Metallica-Album ist verdammt gut.“ Ebenso mag er offenbar das neueste Album von Megadeth, „The Sick, The Dying… And The Dead“ von 2022.

Hier das vollständige Gespräch sehen:

Insgesamt gab Slash an, derzeit primär ältere Bands zu hören, die gerade neues Material veröffentlicht haben. „AC/DC haben ein neues Album, das hat mir gefallen. Queens Of The Stone Age haben auch was Neues“, zählte der Gitarrist auf. „In Times New Roman“ erschien 2023, das AC/DC-Album „Power Up“ ist zwar mit seinem Release 2020 schon ein Stück älter – mit der anstehenden AC/DC-Tournee aber wieder aktuell. Auch den kalifornischen Hard-Rockern Dirty Honey ist er zugetan – Slash schätzt den „Old-School-Style“.

Slashs neue Musik klingt so:

Bald startet die „Orgy Of The Damned“

Slashs Tour mit Myles Kennedy And The Conspirators ist gerade beendet. Nun steht Mitte des Monats der Relase von „Orgy Of The Damned“ an, auf dem es unter anderem Features von AC/DC-Sänger Brian Johnson, Chris Robinson von The Black Crowes, Country-Musiker Chris Stapleton und Demi Lovato gibt. Ab Juli spielt der Guns-N’-Roses-Gitarrist dann wieder Konzerte in den USA.