Am Freitag (26. Juli) werden offiziell die Olympischen Spiele eingeläutet. Dazu wird es eine Eröffnungsfeier geben, auf der unter anderem rund 3500 Schauspieler:innen, Musiker:innen und Tänzer:innen bei einer Parade entlang der Seine zusammenkommen werden. Eine von ihnen soll Celine Dion sein, die Gerüchten zufolge die Olympics gesanglich eröffnen soll. Laut „TMZ“ soll die Sängerin für einen Song 2 Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) Gage erhalten.

Erster Auftritt seit ihrer Krankheit

Dass sich Celine Dion derzeit in Paris befindet, heizt noch einmal die Spekulationen über einen potenziellen Auftritt der 56-Jährigen an. Am Montag (22. Juli) sei Dion in das Pariser „Hotel Royal Monceau“ in der Nähe der Champs-Élysées eingecheckt. In derselben Unterkunft hausiert ebenfalls Lady Gaga, die auch als Headlinerin bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele vermutet wird. Videoclips zeigen zudem, wie Dion Fans vor dem besagten Gebäude begrüßt. Eine offizielle Bestätigung oder weitere Details ihres Auftritts gibt es bislang noch nicht.

Bereits im April schien die Sängerin in einem Interview mit der „Vogue France“ ihren Auftritt bei den Spielen anzudeuten: „Ich habe mich entschieden, mit meinem ganzen Körper und meiner Seele zu arbeiten, von Kopf bis Fuß, mit einem medizinischen Team. Ich möchte das Beste aus mir herausholen. Mein Ziel ist es, den Eiffelturm wiederzusehen!“ Allerdings erklärte sie in dem Gespräch ebenfalls, dass sie sich keinen Druck machen möchte, auf die Bühne zurückzukehren. Durch ihre Erkrankung sei es Dion unmöglich ein zukünftiges Comeback zu planen: „[…] So wie die Dinge stehen, kann ich nicht hier stehen und Ihnen sagen: ‚Ja, in vier Monaten‘. Ich weiß es nicht… Mein Körper wird es mir sagen“.

Celine Dions Diagnose

Celine Dion gab im Dezember 2022 bekannt, dass das Stiff-Person-Syndrom bei ihr diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit, die starke Muskelkrämpfe verursacht und nicht heilbar ist. Seit ihrer Diagnose zog sich die Sängerin aus der Öffentlichkeit zurück.

Sollte sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele singen, wäre das ihre erste Performance seit der Bekanntgabe der Diagnose. Allerdings wäre dies nicht Dions erster Auftritt bei den Olympics. Sie eröffnete bereits 1996 die Spiele im US-Bundesstaat Atlanta mit dem Song „The Power of the Dream“. Die Zeremonie wurde damals von 3,5 Milliarden Menschen weltweit verfolgt.