Das Duo Golden Everything erinnert an Luke Bell im Tributesong „White Buick“

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Seit dem Tod von Musiker Luke Bell im Jahr 2022 arbeiten seine Freunde und seine Familie unermüdlich daran, sein Andenken, seinen künstlerischen Geist und sein Erbe lebendig zu halten.

Zunächst wurde das Luke Bell Memorial Affordable Counseling Program ins Leben gerufen, in das die Tantiemen aus seinem Werk fließen, um psychische Gesundheitsversorgung in seinem Heimatstaat Wyoming zugänglicher zu machen.

Dann erschien „The King Is Back“, eine Sammlung unveröffentlichter Aufnahmen, zusammengestellt von seiner Mutter Carol und seiner Schwester Jane. Und an diesem Dienstag veröffentlichen zwei enge Freunde Bells, die Songwriter Zach Schmidt und Jackie Berkley – bekannt als das Ehepaar-Duo Golden Everything – ihre neue Single „White Buick“, eine einfühlsame Hommage an einen viel zu früh gegangenen Mann. Der Song stammt von ihrer kommenden EP „Down Time“, die am 17. Juli erscheint, und zeichnet Bells Lebensfreude, sein Talent und seinen ungebrochenen freien Geist nach: „You’re not afraid of a hard day’s work, or howling at the moon“, singen sie in sanfter Harmonie.

Bells Energie war ansteckend

„Seine Energie war ansteckend“, sagte Schmidt 2025 gegenüber ROLLING STONE über Bell. Die beiden lernten sich kennen, kurz nachdem Schmidt von einem Aufenthalt in Pittsburgh nach Nashville gezogen war – und wurden schnell enge Freunde und Kollaborateure. „Es war in allem, was er tat, irgendwie unvergleichlich, und das übertrug sich auf seine Musik.“

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Schmidt und Bells Familie hatten sich darum bemüht, genau diese Energie beim Tribute-Abend zu Bell beim letztjährigen AmericanaFest einzufangen – und es war dieser Abend, der Schmidt dazu bewog, „White Buick“ zu schreiben. Alle Einnahmen aus dem Song kommen dem Luke Bell Memorial Affordable Counseling Program zugute; auch ein Live-Performance-Video wird Gelder an die Organisation weiterleiten.

Schmidt schilderte die Entstehung von „White Buick“ in einem ausführlichen Instagram-Post. „Luke war mein größter Fürsprecher. Jede Gelegenheit, mich jemandem vorzustellen, mich in den Himmel zu loben oder mich auf die Bühne zu holen, hat er genutzt“, schrieb er. „Man kann wohl sagen: Ohne Luke würde ich die meisten Menschen in meinem Leben nicht kennen – einschließlich meiner Frau.“