„Dogma 2“ mit Matt Damon und Ben Affleck soll in Arbeit sein

Lange ist es her: 1999 erschien „Dogma“ in den Kinos und machte mit seiner weirden Story, die Matt Damon und Ben Affleck als die gefallenen Engel Loki und Bartleby beinhaltete, von sich Reden. Nun nutzte der damalige Regisseur Kevin Smith bei seinem Auftritt beim Vulture Festival am Sonntag (17. November) die Gelegenheit, um einen zweiten Teil anzukündigen. Nicht nur das: Smith ist optimistisch, dass auch Damon und Affleck wieder mit von der Partie sein werden.

Kevin Smith ist „verdammt gespannt“

Bei seiner Ankündigung erklärte der 54-jährige Filmemacher, dass nicht nur eine „Dogma“-Fortsetzung in Planung sei, sondern er auch schon am Drehbuch zum Nachfolger schreiben würde: „Einige Leute werden sagen: ‚Fass es bloß nicht an. Du wirst es ruinieren.‘ Und ich bin hier, um euch zu sagen: Ich werde es tun. Ich bin verdammt gespannt. Ich habe einen Weg gefunden, mich darauf einzulassen.“ Darüber hinaus sei er sich sicher, dass auch Matt Damon und Ben Affleck wieder mitspielen würden: „Erwartet einen Cameo-Auftritt von ihnen – mehr als nur einen verdammten Cameo-Auftritt. Die einzige Möglichkeit, eine Fortsetzung von ‚Dogma‘ zu drehen, ist, wenn sie dabei sind. Also könnt ihr davon ausgehen, dass die Jungs dabei sind.“

Seine Einstellung begründete Smith damit, dass er eine solide Freundschaft mit den beiden habe, die bis ins Jahr 1997 zurückreiche. In diesem Jahr habe Smith den beiden Schauspielern nämlich bei der Umsetzung ihres Drehbuchs zu „Goodwill Hunting“ geholfen. Zwar zählt das Werk mittlerweile als Filmklassiker, doch gab es einst erhebliche Schwierigkeiten, das Projekt überhaupt an ein Studio zu verkaufen und auf die Leinwand zu bringen. Für Smiths Unterstützung würden Affleck und Damon immer wieder ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie in seinen Filmen mitspielen: „Ich konnte ihnen das 25 verdammte Jahre lang vorhalten, weshalb sie immer wieder in all meinen Filmen auftauchen.“

Zurück in den Himmel

„Dogma“ erzählt die Geschichte der zwei Engel Loki und Bartleby, die von Gott aus dem Himmel verbannt und in den US-Bundesstaat Wisconsin geschickt worden sind. Seither sucht das Duo nach einem Weg zurück. Ein Zeitungsartikel gibt ihnen schließlich Hoffnung: Ein Kardinal aus New Jersey lädt zum 100-jährigen Jubiläum seiner Kirche ein und verspricht allen Besucher:innen beim Eintritt ihre Sünden zu erlassen – doch gilt das auch für zwei gefallene Engel?

Inwiefern der zweite Teil die ursprüngliche Handlung aufgreifen und weitererzählen wird, ist bislang noch nicht bekannt.