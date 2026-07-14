Goose hat die Jam-Band-Szene nicht bloß geerbt – sie haben sie neu erfunden

Es ist der 19. Juni im Madison Square Garden – sechs Tage nach dem ersten NBA-Titel der New York Knicks seit 1973, zwei Wochen vor der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce, und Goose sind seit 35 Minuten im Soundcheck in der legendären Halle. Die Band spielt an diesem Abend die erste von zwei Nächten, und die Probe zieht sich mindestens eine Stunde hin. Wer vier Stunden lange Zweisatz-Shows spielt, macht eben auch verdammt lange Soundchecks.

Goose stammen aus Wilton, Connecticut, einer waldreichen, wohlhabenden Kleinstadt rund 90 Minuten von New York City entfernt. Da die Band und ihr Umfeld in der Region leben und arbeiten, gehören sie zum Großraum New York und sind damit überzeugte Mitglieder der Knicks Nation. Die Bandmitglieder – Sänger/Gitarrist/Frontmann Rick Mitarotonda, Zweitsänger/Gitarrist/Keyboarder Peter Anspach, Bassist Trevor Weekz und Schlagzeuger Cotter Ellis – saßen im vergangenen April in der ersten Reihe, als die Knicks auf die Chicago Bulls trafen. Einige aus dem Tross tragen orange-blaue Trikots und kommen locker ins Gespräch mit dem MSG-Personal, das noch immer auf Wolke sieben zu schweben scheint.

Die MSG-Organisation sieht eine Zukunft mit der Band: Eine LED-Anzeige im dritten Rang zeigt „WELCOME BACK TO MSG, GOOSE“, und vor dem heutigen Abend werden Clips aus den Finals eingespielt – es dürfte das erste Mal sein, dass die Knicks-Hymne „Go New York Go New York Go“ bei einem Jam-Band-Konzert erklingt.

Knicks, Soundcheck und Schmetterlinge

„Ich bin normalerweise kein Sportfan“, sagt Mitarotonda, die kreative Haupttriebkraft der Band, „aber diesmal war das vielleicht das erste Mal überhaupt, dass mich ein großes Sportereignis so gepackt hat. Ich bin mit meinem Vater, der selbst Basketball gespielt hat, zu Knicks-Spielen gegangen – das ist eine besondere Zeit.“

Das andere dominante Farbschema, mindestens genauso unkonventionell wie Orange und Blau, ist die Pink-Gelb-Kombination des Covers des neuen Albums „Big Modern“, die sich auf den Mikrofonen der Band und in der Lichtshow widerspiegelt. Das eindrücklichste Stück, das Goose beim Soundcheck durchspielen, ist „Scavenger“ vom neuen Album – ein Song, der eher nach Fallschirmhosen von 1985 klingt als nach wallenden Bauernröcken. Eine straffe Mid-Tempo-Nummer, die an „No More Lies“ erinnert, das 1983er Album von Jazz-Fusion-Keyboarder Jan Hammer mit Journeys Neal Schon – obwohl sie sich heute in einen Jam verwandelt, der an einen Track von Jeff Becks „Blow by Blow“ gemahnt.

Der Sound von „Big Modern“ würde problemlos auch Hörer ansprechen, die, sagen wir mal, nichts mit Jam Bands am Hut haben, aber sehr wohl etwas mit Songs und fetten Peter-Gabriel-Refrains wie „Good 2 Be“ und „Torero“ anfangen können – oder mit hektischen Devo-artigen Gesellschaftskritiken wie „Media“.

Präzision, Magie, Mitarotonda

Mitarotonda ist vollkommen fokussiert, hält die Musik mehrfach an, um mit seinen Bandkollegen einen Feinpunkt zu besprechen. Er ist schlank und erinnert an Little Feats Lowell George – hätte dieser auf seine Gesundheit geachtet und nicht jene Gewohnheiten gepflegt, die ihn ein Jahr jünger sterben ließen, als Mitarotonda heute ist. Ellis, der Neue – kein Connecticut-Gewächs, sondern aus Vermont – feuert perkussive Salven ab, die an den drahtigen Levon Helm von The Band denken lassen, gepaart mit den Chops von Vinnie Colaiuta, dem Drummer von Zappa und Sting (dazu trägt er häufig eine modische Extravaganz, die deutlich an Phishs Jon Fishman erinnert). Weekz scheint dauerhaft vom Bann ihrer Musik erfasst; nach dem Soundcheck, während das Team backstage über Videowände diskutiert, die eigens für diese MSG-Shows entwickelt wurden, setzt er Kopfhörer auf und übt lange, verschlungene Phrasen auf seinem maßgefertigten Bass. Und Anspach – nicht nur Allrounder, sondern auch Live-MC der Band – trägt sich mit der unbeschwerten Leichtigkeit eines Trey Anastasio.

Einige Stunden später, als die Band die Bühne betritt und aus Lautsprecherboxen „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“ dröhnt, sind den Mitgliedern die Emotionen ins Gesicht geschrieben. „Bevor man bei MSG auf die Bühne geht, hat man definitiv Schmetterlinge im Bauch, die man an anderen Venues nicht kennt“, sagt Anspach. Dann demonstrieren Goose in den nächsten vier Stunden, warum sie sich ihren Platz als nächste Evolutionsstufe im Jam-Band-Ökosystem verdient haben: sanft pulsierende, am Ende jubelnde Songs, komplett mit den weitschweifigen Improvisationen, die die Jam Nation, die sich heute Abend in einer der berühmtesten Hallen der Welt versammelt hat, in Ekstase versetzen.

Der MSG sieht eine Zukunft mit Goose, weil die Band diesen Abend ausverkauft hat – und den nächsten (bei dem der 51-jährige Paul Keuker aus Niantic, Connecticut, tragischerweise von einem Balkon in den Tod stürzen sollte) und im Juni 2025. Goose sind mit Abstand die größte Band, die je aus Fairfield County hervorgegangen ist, und womöglich aus ganz Connecticut. (New Havens Carpenters dürfen den Staats-Titel beanspruchen, waren aber ein Duo, keine Band; John Mayer, Goose-Freund und gebürtiger Fairfield-Bewohner, der merkwürdigerweise noch nie mit ihnen gespielt hat, ist der größte Solokünstler des Bundesstaates – mit der möglichen Ausnahme von Michael Bolton.) Es ist in der jüngeren Geschichte beispiellos, dass Connecticut kulturell überhaupt wahrgenommen wird – und nicht bloß als langweiliges Anhängsel.

280.000 Tickets und Pizzahauptstadt

Die Nähe der Band zu New York hat mehrere Konsequenzen. Erstens können sie Publikum ziehen – 2025 verkauften sie 280.000 Tickets über 60 Shows. Zweitens können sie über Pizza reden (Connecticut hat sich im letzten Jahrzehnt als „Pizzahauptstadt der Vereinigten Staaten“ positioniert, dank der New-Haven-typischen „Apizz“-Fladen). Das mag New Yorkern ein Augenrollen entlocken, aber niemand kann leugnen, dass der Apizz-Stil ein exzellentes Connecticut-Exportgut ist – genauso wenig wie jemand bestreiten kann, dass diese Band, derzeit Connecticuts liebste Söhne, das Jam-Band-Paradigma vorantreibt.

„Ich bin mit dieser Art von Musik aufgewachsen“, sagt Mitarotonda, „und als ich alt genug war, um das Ethos dieser Bands zu verstehen, war ich fasziniert. Aber es ist eher ein Rahmen als ein stilistisches Dogma.“

Und genau das ist es, was auf zahllosen Reddit-Threads den Zorn von Jam-Band-Puristen entfacht, die ihre Musik am liebsten so hätten wie seit 50 Jahren: Goose will diese Musik weiterentwickeln. So wie die Grateful Dead Blues, Folk, Country und frühen Rock and Roll zu leichtem, aber gehaltvollen improvisatorischen Gold verschmolzen, und wie Phish dasselbe mit dem Klangkosmos von Talking Heads, Frank Zappa und Genesis tat, verfahren Goose mit Fleet Foxes, Bon Iver, My Morning Jacket, Vampire Weekend sowie Elementen von Trance und EDM („Dripfield“ vom gleichnamigen Album hat die Texturen und Dynamiken einer gitarren-, bass- und schlagzeugbetonten Version von Boards of Canada).

Fleet Foxes als Schlüsselerlebnis

„The Grateful Dead und Phish haben echte Welten erschaffen“, sagt Mitarotonda, „und Menschen haben ihr Leben damit verbracht, diese Welten zu bewohnen.“ Fleet Foxes aber waren für den jugendlichen Mitarotonda ein regelrechter Aha-Moment – sie öffneten ihm nach einer langen Phase des Vertiefens in Jazz, R&B und klassische Musik die Tür zum Indie-Rock der 2000er. „Als ich Fleet Foxes entdeckte, öffnete das so viele Türen für mich – nicht nur für meine eigene Kreativität, sondern auch zu vieler zeitgenössischer Musik, von der ich keine Ahnung hatte.“

Das Konzert an diesem Juneteenth umfasst nicht nur die Art von langsam aufbauenden, jubelnden Little-Feat-artigen Kochern wie „Thatch“, auf die die Jam Nation schwört, sondern auch eine Version von Future Islands‘ „Peach“ und Jim James‘ (My Morning Jacket) „AEIOU“. Kritik, die Band lasse sich von Acts inspirieren, die im Vergleich zu Phish als Küken gelten und deshalb als übermäßig trendbewusst abgestempelt werden, obwohl sie seit fast zwei Jahrzehnten existieren, trifft auf Vorwürfe, die Band sei karrieristisch und unecht. „Wir kassieren viel Kritik aus der Jam-Szene – dass unser Auftreten sehr einstudiert und korporativ wirkt“, sagt Mitarotonda. „Aber ich finde, wir sind das, was wir in der Band ‚cowboy‘ nennen: schnell und locker.“

Auch das Aufnehmen von Studioalben selbst steht in der Jam Nation unter Generalverdacht. Mit „Big Modern“ und seinen Vorgängern beweist Goose, dass ihnen gute Platten am Herzen liegen – bemerkenswert nicht nur im Vergleich zu Jam Bands, die für ihre Gleichgültigkeit gegenüber Studioaufnahmen bekannt sind, sondern auch angesichts eines Klimas, in dem klassische Studiozeit schlicht nicht mehr kosteneffizient ist. Warum also der Aufwand? „Platten machen – da war, ist und bleibt mein Herz“, sagt Mitarotonda. „Aber live spielen ist der dominierende Teil der Welt, in der wir uns bewegen.“

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Frenetic, schnell und Fela Kuti

Goose ist also bereit, weit von den Erwartungen jener Jam-Band-Puristen abzuweichen, die ihre ausgedehnten, gemächlichen Jams lieben. Darin ähnelt die Band King Gizzard and the Lizard Wizard, dem australischen Sextett, das für seinen halsbrecherischen Stilwechsel von Album zu Album bekannt ist. Nehmen wir Anspachs „Pop“ vom neuen Album – der ist schlicht: schnell. Jam-Band-Musik ist eigentlich nie wirklich schnell, aber bei Goose peitscht sie in ein frenetisches Finale, das dem durchschnittlichen Jam-Dude den Mellow verhageln würde – als würde man ihn am Kragen seines Batik-Shirts packen und durchschütteln. Oder „Arrow“ von „Dripfield“, das in einem Bläser-und-Polyrhythmus-Abheben gipfelt, das an Fela Kuti denken lässt.

Vielleicht sind es gerade diese Ausflüge abseits der ausgetretenen Pfade, die Goose zu einem ernstzunehmenden Konzertmagneten in Europa gemacht haben. Anfang des Jahres spielte die Band in London, Paris und anderen westeuropäischen Städten – eine bemerkenswerte Seltenheit, da kaum eine Jam Band je den Atlantik überquert, abgesehen von gelegentlichen Kanada-Terminen und Auftritten in mexikanischen Urlaubsresorts.

„Eine Europatournee zu buchen ist nicht einfach“, sagt Anspach, „finanziell ist das nicht mal ansatzweise vergleichbar.“ Während Dave Matthews Band und einige Post-Dead-Ableger mit Originalmitgliedern tatsächlich jenseits des Atlantiks gespielt haben, hat Phish Europa seit 1998 nicht mehr bereist, und Dead & Company war dort nie. Goose könnte den Markt aufbrechen – begünstigt durch die Tatsache, wie Anspach anmerkt, dass „amerikanische Fans extra rüberfliegen, um die Shows zu sehen“.

Covers, Kylie und der heißeste Frontmann

Und dann ist da noch ihr Covers-Repertoire, das weit über die Jam-Vorväter und den Indie-Rock der 2000er hinausgeht: Thelma Houstons „Don’t Leave Me This Way“, Kenny Loggins‘ „Danger Zone“, Michelle Branchs „Everywhere“, Harold Melvin and the Blue Notes‘ „Love TKO“ und Clarence Carters unsterblicher „Strokin’“. Dazu spielen sie Talking Heads‘ „Crosseyed and Painless“, das durch Phish zum Jam-Band-Standard geworden ist.

Tim Miller, das Gesicht des Anti-Trump-Mediums „The Bulwark“, trägt bei MSNBC und in den Videos des Bulwark bekanntermaßen ein Goose-T-Shirt. Was ihn gepackt hat, „war eine 20-minütige, 21-sekündige Version von Vampire Weekends ‚2021′, das nominell ein eineinhalbminütiger Song ist“, erzählt er ROLLING STONE. „Ich fand es wirklich cool, dass diese Jam Band Covers aus der jüngeren Vergangenheit spielt statt aus den Sechzigern und Siebzigern. Ich liebe ihre Version von Kylie Minogues ‚Can’t Get You Out of My Head‘. Ich mag auch Geese sehr.“

Miller, der in seinen Studienzeiten der einzige schwule Teilnehmer im Widespread-Panic-Messageboard war, benennt noch eine weitere Qualität, die Goose von anderen unterscheidet. „Rick ist mit Abstand der heißeste Frontmann der Jam-Band-Szene“, sagt er. „Er postet Shirtless-Fotos auf Instagram, und das hat mein Interesse geweckt, als ich anfing, mich mit der Band zu beschäftigen. Vorher gab es keine heißen Jam-Band-Typen.“

Nicht mal Bob Weir?

„Nein“, schnaubt er.

John Mayer?

„Nun, jetzt, wo er in die Jam-Band-Szene gewechselt ist, haben wir eine weitere Ausnahme – aber er ist nicht ganz meins.“

Die Wälder von Connecticut

Mitarotonda, der die Berklee School of Music in Boston in zwei Etappen besuchte und auch eine Zeit in Fort Collins, Colorado, lebte, ist ansonsten in der Nähe seiner Heimatstadt geblieben. „Ich bin damit aufgewachsen, in den Wäldern von Connecticut Songs zu schreiben, und das fühlt sich für mich wie Heimatbasis an“, sagt er. „Meine Verbindung zur Musik ist das Wichtigste für mich, und beide Male in Berklee hatte ich das Gefühl, von dieser Verbindung abgeschnitten zu sein – auch wenn man dort den ganzen Tag nichts anderes tut als Musik üben. Diese Erfahrung hat mir klargemacht, dass Nashville, New York oder Städte mit einer stärkeren Musikszene nichts für mich sind. Ich mag die Wälder.“

Zurück nach Connecticut, wo Patriots- und Red-Sox-Aufkleber auf dem US Highway 95 dominieren. Doch innerhalb von Fairfield County ist die Treue zu Knicks, Yankees, Mets, Giants und Jets keine Selbstverständlichkeit. Man trifft auf Fairfield-Bewohner, die aus Philadelphia oder Boston zugezogen sind und es schlicht nicht übers Herz bringen, sich für die Knicks zu freuen. Beim neuen Aushängeschild der Jam-Band-Szene hingegen ist man sich einig: Goose sind die unbestrittenen Champions für Fairfields Millennial-Eltern, die seit Jahrzehnten zu Phish-, Dave-Matthews-Band- und Dead-&-Company-Shows pilgern. Es wird immer deutlicher, dass Jam-Band-Musik für das vorstädtische Neuengland das ist, was Country für die Südstaaten ist – und die einheimischen Goose sind die Erben, genauso wie Morgan Wallen es für Tennessee ist. „Dave Matthews war so eine riesige Präsenz, als ich klein war“, sagt Mitarotonda. „Und die Jam-Szene – das waren die Shows, zu denen alle in der Highschool gegangen sind.“

Leider wird das Konzert vom 21. Juni im Madison Square Garden in Connecticut, der Tri-State-Area und darüber hinaus als das in Erinnerung bleiben, bei dem Keuker ums Leben kam – offenbar ein Stammgast in der Jam-Band-Szene. Es gemahnt traurigerweise an den mysteriösen Tod von Adam Katz im Jahr 1989 vor dem Meadowlands in New Jersey nach einem Grateful-Dead-Konzert. Wie der Katz-Vorfall die Dead-Community erschütterte, hat Keukers Tod verständlicherweise tiefgreifende Reflexion im Goose-Umfeld ausgelöst.

Trauer, Gemeinschaft, Weitermachen

„Wir erfuhren, was passiert war, als wir von der Bühne kamen“, sagt Anspach. „Es gab einen Moment, in dem wir dachten: ‚Wow, das war eine wirklich großartige Show‘ – und dann brach die Welt über uns herein. ‚Oh Scheiße, das ist irre.‘ Das war ein Weckruf: ‚Wir sollten mehr Community-Support leisten‘ – und ich glaube, das haben wir getan.“

Der redegewandte Bandsprecher Anspach war damit beauftragt, den Vorfall am nächsten Abend bei der Central Park SummerStage anzusprechen. „Es gab einen Moment, in dem wir sagten: ‚Sollen wir die SummerStage-Show überhaupt spielen?‘ Und als wir es dann doch taten, war ich extrem nervös. Die Trauerworte waren ein kraftvoller Moment. Ich wollte Pauls Andenken so gut ich kann ehren, unsere Community zusammenhalten – und dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Auch Mitarotonda ist tief bewegt. „Ich wollte nicht ‚der Typ‘ sein, der nach dem Tod eines Fans einfach eine Show spielt – das war schwer“, sagt er. „Unsere Musik ist oft feierlich, voller Energie, Spaß, manchmal respektlos, und das in diesem Kontext zu tun, fühlte sich nicht richtig an. Aber ich habe versucht, einen Weg zu finden, darauf einzugehen. Es war wichtig, dass alle zusammen sein und es gemeinsam verarbeiten konnten.“