Jamie Hewlett, der bei den Gorillaz seit der Gründung der Band im Jahr 1998 für die ikonischen Zeichnungen verantwortlich ist, hat in einem Interview mit dem TASCHEN-Verlag durchscheinen lassen, dass auch im kommenden Jahr eine neue LP der Comic-Truppe erscheinen wird. Erst im April 2017 veröffentlichten die von Damon Albarn angeführten Gorillaz ihre fünfte Scheibe „Humanz“. Es war ihr erstes Album seit sechs Jahren.

Weiterlesen Neunte Kunst (18) Pop-Künstler Jamie Hewlett: Tank Girl, Gorillaz und Sexfilm-Plakate Jamie Hewlett, Künstler, Comiczeichner und Gorillaz-Mitglied, prägte das Bild der Band mit seinen genialen, suggestiven Illustrationen. Nun erscheint ein Bildband, der sein großes Gesamtwerk feiert. Gerüchte gab es schon länger, dass die Gorillaz möglicherweise direkt nachlegen könnten. Diese wurden nun von Hewlett direkt bestätigt. „Wir arbeiten an einem weiteren Gorilllaz-Album, das wir nächstes Jahr veröffentlichen werden“, sagte der Comiczeichner und Illustrator, dessen Werke soeben in einem prächtigen Werkschau-Band erschienen sind.

Ideen für mehrere neue Gorillaz-Platten

Hewlett ergänzte: „Normalerweise haben wir eine gute fünfjährige Pause zwischen den einzelnen Alben, aber wir haben uns entschieden: Weißt du was? ‚Let’s keep going‘, denn es gibt schon jetzt Ideen für ein paar weitere Platten, also werden wir direkt damit loslegen. Das reicht auf jeden Fall für etwas im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch für das Jahr danach. Ende 2019 werden wir wahrscheinlich dann doch sagen: ‚Machen wir mal eine kleine Pause‘. Oder wir werden sagen: ‚Lasst uns einfach weitermachen’“

Für den 49-Jährigen ist jede neue Studioeinspielung der Gorillaz eine Herausforderung – schon deshalb, weil er stets einen neuen Stil dafür finden muss. „Wenn ich mir dann sage, alles klar, das habe ich getan, dann frage ich mich, wie ich es das nächste Mal mache und vor allem, wie ich es völlig anders mache“, so Hewlett.