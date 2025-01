Gott wollte wohl nicht, dass Carrie Underwood „America The Beautiful“ singt

Carrie Underwood sang am Montag bei der Amtseinführung von Donald Trump „America the Beautiful“. Die Vereidigung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten fand aufgrund der winterlichen Temperaturen in der Rotunde des US-Kapitols statt. Nicht im Freien auf der traditionellen „Westfront“ des Gebäudes, die am 6. Januar 2021 von einer gewalttätigen Menge von Trump-Anhängern belagert wurde.

In einem cremefarbenen Kleid sang Carrie Underwood eine A-cappella-Version von „America The Beautiful“, nachdem der vorab aufgenommene Musiktitel offenbar ausgefallen war. Nach dem kurzen Auftritt klatschte Underwood für das Publikum, das mitsang. Und schüttelte anschließend dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden und dem neu vereidigten Präsidenten Trump sowie dem Vizepräsidenten J.D. Vance die Hand.

Kritik an Carrie Underwood

Die Entscheidung des Grand Ole Opry-Mitglieds und Jurors bei American Idol, die Einladung anzunehmen, bei Trumps Amtseinführung aufzutreten und „America The Beautiful“ zu singen, stieß bei einigen Fans auf Kritik. Insbesondere bei denjenigen aus der LGBTQ+-Community, die die Republikaner ins Visier genommen und verunglimpft haben. Underwood hat sich öffentlich für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen.„Als verheiratete Person weiß ich nicht, wie es ist, wenn man mir sagt, dass ich jemanden, den ich liebe und heiraten möchte, nicht heiraten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss“, sagte sie 2012. Ihr Song „Love Wins“ von 2018, den sie während Trumps erster Amtszeit als Präsident veröffentlichte, nahm man als Kritik an der spaltenden Politik wahr.

In einer Erklärung sagte Underwood, dass sie ihre Entscheidung, bei der Vereidigung zu singen, als Zeichen der Einheit betrachtet. „Ich liebe unser Land. Und fühle mich geehrt, dass man mich bat, bei der Amtseinführung zu singen. Und ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses zu sein“, sagte sie. „Ich fühle mich geehrt, dem Ruf zu einer Zeit zu folgen, in der wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen und in die Zukunft blicken müssen.“

Neben Underwood traten bei der Amtseinführung auch der Country-Sänger und „Bibelverkäufer“ Lee Greenwood mit dem Lied „Proud to Be an American“ und der Sänger Christopher Macchio mit der Nationalhymne auf.