Was ist eigentlich das Meme Coin von Melania Trump?

Was für die Gans gut ist, ist auch für den Gänserich gut. Wie das Sprichwort sagt. Und anscheinend legen die Trumps im Moment goldene Eier in Form von Krypto-Meme-Coins, bevor das Paar am Montag offiziell ins Weiße Haus zurückkehrt. Am Sonntag verkündete Melania Trump über ihren offiziellen X-Account eine Nachricht. „Das offizielle Melania-Meme ist live!“ „Sie können $MELANIA jetzt kaufen.“ Es folgt dem mehrere Milliarden Dollar schweren $TRUMP-Token ihres Ehemanns und designierten Präsidenten.

Melanias X-Post enthält ein Schwarz-Weiß-Foto der zurückkehrenden First Lady. Und einen Link zur Website, auf der man die Melania-Meme kaufen kann. Beschrieben als „fungible Krypto-Assets, die auf der Solana-Blockchain erstellt und verfolgt werden“. Web-Aufzeichnungen zeigen, dass die Melania-Meme-Website am Samstag registriert wurde. Nur einen Tag vor dem Start.

Melania Trump Meme Coin:

Es ist unklar, wie die Token $MELANIA und $TRUMP im Rahmen der aktuellen Regeln und Vorschriften der Bundesbehörden für Kryptowährungen funktionieren. Die Trump versprochen hat, zu überarbeiten. Aber die Melania Meme-Website enthält die folgenden Angaben und Haftungsausschlüsse. „Melania-Memes sind digitale Sammlerstücke. Sie sollen als Ausdruck der Unterstützung und des Engagements für die Werte dienen, die durch das Symbol MELANIA und die damit verbundenen Kunstwerke verkörpert werden. Und die nicht als Investitionsmöglichkeit, Investitionsvertrag oder Wertpapier jeglicher Art gedacht sind. Oder Gegenstand einer solchen sein sollen. Memes.melaniatrump.com ist nicht politisch. Und hat nichts mit politischen Kampagnen, politischen Ämtern oder Regierungsbehörden zu tun.“

Der Token kann per Debitkarte oder Kryptowährung erworben werden. Am Sonntagabend lag der Preis bei etwa 250 bis 270 US-Dollar. Was 1 Solana (SOL) der Blockchain-Plattform entspricht. Die Nachricht von Melanias digitalem Sammelprojekt folgt auf Trumps plötzlichen Aufstieg zum Krypto-Multimilliardär mit seiner „Trump Meme“-Coin.

Zeitpunkt dieser Markteinführung kann kein Zufall sein

Laut Axios sind Trumps Krypto-Bestände, die man als $TRUMP bezeichnet, auf dem Papier bis zu 58 Milliarden Dollar wert. Der designierte Präsident hat Krypto-Firmen umworben. Und versprochen, die USA zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten und zur Bitcoin-Supermacht der Welt“ zu machen.

Brendan Fischer, stellvertretender Geschäftsführer von Documented, sagt gegenüber Rolling Stone über die erste Trump-Meme-Münze: „Der Zeitpunkt dieser Markteinführung kann kein Zufall sein. Sie erfolgt kurz nach dem Ende von Trumps Wahlkampf. Und kurz vor seinem offiziellen Amtsantritt. Wenn er vollständig den Ethikregeln des Bundes unterliegt.“

Er fügt hinzu: „Trump darf weder aus seiner Kampagne Kapital zu seinem persönlichen Vorteil schlagen. Noch darf er aus seinem öffentlichen Amt Profit schlagen.“