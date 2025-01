All jene, die vor Trump schützen sollten, sind kläglich gescheitert

Viele hochrangige Personen und Führungskräfte kassieren jetzt ab, zahlen Schutzgelder in Millionenhöhe oder lachen über das, was passiert ist. Andere tun so, als hätten sie nichts tun können, um es zu verhindern – und kapitulieren jetzt präventiv.

An diesem kalten Montagnachmittag wurde in der Hauptstadt der USA ein zweimal angeklagter und verurteilter Verbrecher in genau dem Gebäude vereidigt, in dem sein Versuch, vor vier Jahren eine Wahl zu stehlen, Blutspuren hinterlassen hatte. Donald Trump setzte sich gegen die vernichtenden Strafverfahren auf Bundesebene durch, weil der Oberste Gerichtshof und dann der Wählerwille jede Möglichkeit zunichtemachten, dass diese historischen Prozesse beginnen konnten. Er wurde gewählt, diesmal mit einer Mehrheit der Stimmen, auf einer Plattform, die irgendwie autoritärer und antidemokratischer, stolzer, korrupter und missbräuchlicher ist und zu ethnischen Säuberungen neigt, als es seine und die Plattform seiner Partei in den Jahren 2016 und 2020 waren.

Sein Personenkult und sein eiserner Griff um die „Grand Old Party“ haben in den Jahren seit dem von ihm angezettelten Aufstand im Kapitol am 6. Januar nur noch zugenommen, ebenso wie in den Jahren seit seiner ersten Amtszeit, in der es vier Jahre lang eine Flut von Skandalen, Barbarei und abscheulichem Missmanagement gab – und das auch während des Massensterbens und der wirtschaftlichen Implosion durch die Corona-Pandemie.

Er und die Republikanische Partei haben nun die vollständige Kontrolle über die Bundesregierung. Trump erobert das Weiße Haus mit einer weitgehend demoralisierten Demokratischen Partei als Opposition und einer weit rechts stehenden, gefestigten Mehrheit im Obersten Gerichtshof zurück. Das Land gehört ihnen, und wir werden von den fiesesten Nerds und nihilistischsten Deppen regiert, die jetzt vorgeben, für eine Arbeiterklasse zu sprechen, die sie verachten. Jeder Sektierer, jeder Fanatiker, der hart durchgreifen will, und jeder wahnsinnig langweilige Psycho, den Trump auf Posten mit hohem Dienstalter und Einfluss ernennt, beäugt das US-amerikanische Volk auf die gleiche Weise, wie die Protagonisten in „Natural Born Killers“ die Gäste eines Diners mitten in der Wüste ansahen.

Für sie ist das alles sehr lustig. Am Tag vor seiner Vereidigung veranstaltete Trump in der Capital One Arena im Stadtteil Chinatown in Washington, D.C., eine „Siegesfeier“ für seine Superfans. Kid Rock trat auf und alle bawitdaba’ten. Mehrere Damen mittleren Alters, die MAGA-Merchandise trugen, hüpften und sangen zu Kid Rocks Lied von 2022 mit, in dem es heißt: „Eine ganze Generation ist psychisch krank“. Kid Rock bezauberte die Menge mit der Zeile „Die Mainstream-Medien können mich mal“, wobei er das beste Wort verlegen selbst zensierte.

Das Podcast-Duo „Girls Gone Bible“ heizte das Publikum in der Arena an, indem es Trumps „Liebe und Hingabe“ würdigte, für den „engelhaften Schutz“ des 47. Präsidenten und die Bestrafung seiner Feinde betete und Jesus für seine zweite Amtszeit dankte. Der Trump-verehrende Oscar-Preisträger Jon Voight erschien auf der Bühne, während auf den Leinwänden in der Arena die Worte „DREAM BIG AGAIN“ („TRÄUME WIEDER GROß“) zu lesen waren. Trumps Stellvertreter Stephen Miller betrat die Bühne und hielt mit seiner erschreckend nervigen Stimme vorgefertigte Applaus-Reden über die „Rückführung der Illegalen“ und darüber, dass das Geschlecht vom Allmächtigen bestimmt werde. Megyn Kelly kam zu AC/DCs „You Shook Me All Night Long“ auf die Bühne und machte sich dann über Jennifer Lopez‘ Ehe-Rekord lustig. Sie betonte auch, dass Trumps Leute das Recht hätten, andere zu „ärgern“, was ja stimmt.

Dana White, CEO von UFC, erklärte praktisch, dass Donald Trump der netteste, mutigste, herzlichste und wunderbarste Mensch sei, den sie in ihrem Leben je kennengelernt habe. Lara Trump behauptete, ihr Schwiegervater werde „die ganze Welt“ retten. Und nachdem Lee Greenwood sein obligatorisches Lied „Proud to be an American“ gesungen hatte, ging Trump hinaus, um ein Football zu werfen, einigen „schönen Damen“ in der Arena zuzuwinken, seine hysterische Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren und einen immer etwas unbeholfenen Elon Musk vorzustellen. Trump versprach seinen Wählern, dass sie „morgen viel Spaß beim Fernsehen haben werden“.

Biden spricht präventive Begnadigungen aus, bevor er Trump zum Tee einlädt

Als großes Finale von Trumps Siegesrede stürmte die Disco-Gruppe Village People auf die Bühne und sang ihren Hit „Y.M.C.A.“, der zu Trumps Wahlkampfsong geworden war, während der ehemalige und neue Präsident hauptsächlich neben den kostümierten Bandmitgliedern stand und mit ihnen wackelte. Eine große Anzahl der Anwesenden erhob sich, viel enthusiastischer als bei der Treueschwur- oder Nationalhymne der Kundgebung, um ihre eigene Version von Trumps „Y.M.C.A.“-Handtanz aus dem Wahlkampf aufzuführen. Dieses Gestikulieren zu den Melodien der Village People ist im Zeitalter von Trump zu einem parteiübergreifenden kulturellen Ritual geworden, und diese Woche der Amtseinführung in D.C. ist da keine Ausnahme.

(Dieser ROLLING STONE-Reporter hat versucht, über die Kundgebung so gut wie möglich zu berichten, aber er kritzelte immer wieder unwillkürlich „das ist die Hölle, wir leben in der Hölle, ich bin in der Hölle“ auf seinen Block.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Abgesehen von den jubelnden Village People ist dies ein Szenario, das uns in der Schule beigebracht wurde und von dem wir glaubten, dass es in unserer Zeit weder praktisch noch rechtlich möglich sei. Uns wurde in der Schule versichert, dass dies etwas sei, das in Europa vorkomme, insbesondere in vergangenen Jahrzehnten des Imperialismus, der Weltkriege und des globalen Kalten Krieges. Vielleicht ist es etwas, das sich während des demokratischen Rückgangs in lateinamerikanischen Nationen, insbesondere in den ärmeren, entfaltet. Im Nahen Osten. Auf den Philippinen. Andere Orte, die wir ohne Mogeln oder einen Hinweis nicht auf einer Karte finden können, und in Ländern und Regionen, die wir kaum richtig aussprechen können.

Nicht hier. Zumindest wurde uns das immer wieder gesagt.

In gewisser Weise sollte ein Moment wie der heutige nicht schockieren, da es so viele Bürger gibt, die noch am Leben sind und die USA erlebt haben, als es in keiner nennenswerten Weise eine Demokratie war. Und doch, wenn man die Uhr ein Jahrzehnt zurückdreht und praktisch jedem Republikaner oder Demokraten erzählt, dass ein Präsident genau das tun könnte, was Trump in seinem letzten Amtsjahr getan hat, und nicht nur der Justiz entkommen, sondern dafür auch noch großzügig belohnt und ins Oval Office zurückgeschickt werden könnte, dann hätte Ihnen jeder von ihnen gesagt, dass Sie verrückt sind.

Offen daran zu arbeiten, eine Präsidentschaftswahl zu stehlen, die man verloren hat, und dabei den Tod US-amerikanischer Zivilisten zu verursachen, galt im modernen Amerika einst als dauerhaft disqualifizierend. Und jetzt? Was kann man da tun, außer lachen? Jedem, der bereit ist, den Gedanken ehrlich zu prüfen, ist klar, dass das amerikanische Ideal mit einem massiven und unausgesprochenen Sternchen versehen war. Von jetzt an bis ans Ende der Zeit werden wir immer das Land sein, das es der Heerschar von „Celebrity Apprentice“ erlaubt hat, uns an den Rand eines demokratischen und verfassungsrechtlichen Blutvergießens zu bringen.

Wenn das Team Trump immer wieder damit angibt, dass ihr Kandidat das „größte politische Comeback“ in der US-amerikanischen Geschichte hingelegt hat, dann ist das nicht ganz falsch – auch wenn es eine gewisse Lässigkeit hat, darüber zu reden, als wäre es Teil einer TV-Show, die „Friends“ ersetzen soll und in der Trump früher die Hauptrolle spielte, statt der Abscheulichkeit, die es ist.

Aber egal wie käuflich oder faschistisch Trump ist, er war nie der alleinige Autor dieser gewalttätigen Tragikomödie, die wir seit einem Jahrzehnt ertragen und noch viele weitere Jahre ertragen werden. Ein moralisch verkommener Aristokrat allein hätte das heute nicht geschafft.

Dies alles geschieht, weil alle – wirklich alle –, die das US-amerikanische Volk eigentlich schützen sollten, auf erbärmlichste und unverzeihlichste Weise versagt haben. Es war ein katastrophales Versagen von oben bis unten, mit dem viele Millionen Menschen im In- und Ausland leben müssen, jetzt und noch lange, nachdem Trump nicht mehr der Anführer einer nominell freien Welt ist.

Jede Institution, von der Sie vielleicht geglaubt haben, dass sie einen Wert hat, hat sich als käuflich oder überfordert erwiesen

Das höchste Gericht des Landes und seine rechte Mehrheit, die Trump zementiert hat, können einfach beschließen, dass Gesetze nicht real sind, wenn sie der größeren und wichtigeren Agenda im Wege stehen, Trump aus dem Gefängnis herauszuhalten und über das Gesetz zu stellen, damit er wieder Präsident werden kann.

Die Elite-Nachrichtenmedien – ja, ich bin mir bewusst, dass ich dazu gehöre; ich war schon immer offen für die Idee, dass ich Teil des Problems bin – die sich nach dem Verfall und den gigantischen Einschaltquoten und Leserzahlen sehnen, die Präsident Trump zuvor entfesselt hat, sehen sich nun mit einem geschrumpften Publikum und einer Rebellion ehemaliger Abonnenten konfrontiert, die uns als das sehen, was wir allzu oft sind. Nämlich: bestenfalls ineffektiv und schlimmstenfalls leichtfertig unterstützend.

Präsident Joe Biden besiegte Trump, auch in den wichtigen umkämpften Bundesstaaten, die Trump dieses Mal für sich entscheiden konnte, mit seinem Versprechen, „die Seele Amerikas wiederherzustellen“. Im Mittelpunkt dieses Versprechens – und der Gestaltung seines politischen Erbes – stand, Trump zu beseitigen und seine fanatische, blutrünstige MAGA-Bewegung zu einer Fußnote der Geschichte zu machen. Vermutlich gehörte dazu nicht, sich selbstsüchtig für eine zweite Amtszeit zu bewerben, obwohl anscheinend seine eigenen Insider der Demokratischen Partei, ganz zu schweigen von der amerikanischen Öffentlichkeit, bereits erkennen konnten, dass er der Aufgabe, Trump zu schlagen, ganz offensichtlich nicht gewachsen war. Die Geschichte reduziert alle wichtigen Personen auf einen einzigen Satz oder eine einzige Phrase, und es ist schwierig, in Präsident Biden mehr zu sehen als einen kläglichen Misserfolg bei der Erreichung seines explizit zentralen Ziels. Durch seine eigenen Handlungen scheint es, als hätte Biden entschieden, dass sein eigenes Ego mehr wert ist als der Preis für die gesamte Seele der Nation.

In der Zwischenzeit haben sich die übrigen Parteiführer der Demokratischen Partei (wenn man sie so nennen kann) vorerst auf eine Strategie der vorauseilenden Kapitulation vor Trump und seinen Schergen geeinigt. „In der Geschichte des Fehlverhaltens, sowohl des angeblichen als auch des nachgewiesenen, haben nur wenige – wenn überhaupt – Verbrechen von Amtsträgern dieses Ausmaß an Schwere erreicht“, sagte Senator Dick Durbin nach der Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Jack Smith über den versuchten Putschversuch von Trump im Jahr 2020 in diesem Monat. „In Zukunft hat jede Generation von Amerikanern die Verantwortung, sich für den Erhalt unserer Republik einzusetzen.“

… Vielen Dank.

An anderer Stelle war die Vorstellung, dass die Strafverfolgungsbehörden des Bundes (die angeblich als Institution dafür da sind, Ihnen zu dienen und Sie vor Kriminellen zu schützen, wie zum Beispiel vor denen, die illegal versuchen, die amerikanische Demokratie zu stürzen) jemals die Öffentlichkeit und die Wählerschaft vor Trumps Zorn schützen würden, schon immer eine lächerliche Vorstellung. Das liegt in erster Linie daran, dass dies die Vereinigten Staaten von Amerika sind, die eine reich dokumentierte Erfolgsbilanz darin haben, unsere dreisten gesetzlosen Präsidenten ungeschoren davonkommen zu lassen. Aber in diesem einen Moment unserer aufgezeichneten Geschichte waren Trumps Handlungen an mehreren Fronten so einzigartig schamlos, dass sich kurzzeitig ein Konsens darüber abzuzeichnen begann, dass etwas getan werden müsse. Dieser Moment wurde so chaotisch vergeudet, dass sogar Präsident Biden Berichten zufolge bereut, den Generalstaatsanwalt Merrick Garland ernannt zu haben, weil dieser zu langsam vorging und in einer erschreckend abnormalen Situation vermeintlichen Normen den Vorrang gab. Es ist ein Land der Freiheit und Gerechtigkeit für alle, allerdings nicht, wenn dies für diejenigen, die institutionelle Autorität besitzen, zu viele Kopfschmerzen bereitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und es versteht sich von selbst und ist keine Überraschung, dass die amerikanischen Wirtschaftsmagnaten – die nur einmal ein großes PR-Spektakel veranstaltet haben, indem sie über Trumps Putschversuch vom 6. Januar und seine offensichtliche Bedrohung für eine fragile demokratische Ordnung die Stirn runzelten – sich um den Block herum aufstellen, um obszöne Summen ihres Geldes in Trumps Kassen und Kriegskassen zu schaufeln. „Der zweite Trump-Einweihungsfonds ist auf dem besten Weg, der bisher lukrativste zu werden“, berichtete das „Wall Street Journal“ Ende letzten Jahres.

Und es scheint fast zu einfach, der Oberschicht der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung die Schuld zu geben, auch wenn Trump für immer ihre Schuld sein wird. Sie alle – von Mitch McConnell abwärts – wussten, dass er dem Land die Eingeweide herausreißen würde, wenn sie ihn ließen, nun, ließen sie ihn.

Wenige Tage vor Trumps Amtseinführung 2025 sprach ROLLING STONE mit einer konservativen Republikanerin, die dies nicht wollte, und beobachtete, wie ihre Partei die letzten vier Jahre damit verbrachte, diejenigen aktiv auszusortieren, zu bestrafen und zu boykottieren, die sich nicht wohl dabei fühlten, Trumps autokratischen Spielshow-Personenkult mitzutragen.

„Ich wusste, dass es wertvoll für das amerikanische Volk ist, von einem ehemaligen Trump-Mitarbeiter zu hören, insbesondere von jemandem, der für ihn als Sprecher tätig war und bereit ist zu sagen, dass dieser Mann seinen Amtseid gebrochen hat und es nicht verdient, jemals wieder einen Fuß in die Nähe des Oval-Office zu setzen“, sagt Sarah Matthews, die eine von Trumps stellvertretenden Pressesprechern im Weißen Haus war, auch am 6. Januar 2021.

Matthews wurde in elitären republikanischen Kreisen vor allem wegen ihrer öffentlichen Aussage vor dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der Trumps Plan, sich an die Macht zu klammern, untersuchte, zur Außenseiterin.

„Es ist eine dieser Situationen, in denen ich meinen zukünftigen Kindern in die Augen schauen und ihnen sagen möchte, dass ihre Mutter das Richtige getan hat, als die Geschichte es erforderte. Dass sie sich gewehrt hat“, fügt sie hinzu. „Ich frage mich, ob sich die gewählten republikanischen Amtsträger, die sich entschieden haben, sich zu fügen und Trump im Namen der Macht über sich ergehen zu lassen, [die Frage stellen]: Lohnt es sich? Würde zu verlieren? Sie sind diejenigen, die jeden Morgen aufwachen und sich selbst im Spiegel betrachten müssen … Wenn ich mich nicht geäußert hätte, hätte ich das auf meinem Gewissen tragen müssen und damit leben müssen, was meine Ängste, dass [Trump] mich angreifen, Freundschaften verlieren oder Karrierechancen verpassen würde, bei Weitem überwogen hätte. Ich bereue meine Entscheidung nicht.“

Die Tatsache, dass Trump am Martin-Luther-King-Jr.-Tag vereidigt wird, ist ein weiterer kleiner, grausamer Witz, als wolle man das letzte Jahrzehnt des amerikanischen Lebens mit folgendem Satz zusammenfassen: Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich dahin, dass der Bösewicht gewinnt, damit davonkommt und dann alles bekommt, was er sich wünscht.

Alle haben versagt. Dieser Nachmittag ist der Beweis dafür, und es gibt nichts anderes, was man höflich sagen könnte. Die Geschichte der kommenden Jahre und Epochen wird wahrscheinlich kein moralisches Lehrstück über die Beseitigung des wahnsinnigen Schadens sein, sondern eine Tragödie, in der wir die Trümmer dessen auflesen, was übrig geblieben ist.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.