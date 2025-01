Beweis: Mit ihrem Megahut will Melania Trump einfach nur verhindern, dass Donald sie küsst

Wie sehr hasst Melania wohl Donald Trump? Diese Frage haben wir uns oft gestellt. Unzählige Videos und Memes fluten das Netz, in dem die alte und neue First Lady versucht, ihren Ehemann, einen vorbestraften Verbrecher und nun 47. Präsident der USA, auf Distanz zu halten.

Bei der Amtseinführung am heutigen Montag (20. Januar 2025) trug Melania dem Anlass entsprechend Trauerschwarz, hoch aufgeschlossen und mit einem Gigantohut mit Megakrempe, unter dem sie ihre Abscheu gegenüber jenem Mann, der während ihrer Ehe Schweigegeld an eine Pornoschauspielerin zahlte, gut verbergen konnte.

Möglicherweise dient die Kopfbedeckung auch ihrer Verteidigung gegenüber persönlichen Attacken ihres Gatten. Die Hutkrempe ist derart fliegendeuntertassenbreit, dass Donald Trump kaum Tuchfühlung aufnehmen konnte. Das belegen diverse Fotos und Videos von der „Inauguration 2025“ aus dem Kapitol.

Mit seinen schmalen Fischlippen, so sehr er sie auch spitzte, kam er nie so recht an Melanias Wangen heran. Eine ziemlich gute Barriere hat sie da errichtet.

Melania Trump schützt sich per Hut vor Donald:

„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt jetzt“

Unbeeindruckt vom Hut setzte Trump seinen Auftritt fort. „Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt jetzt“, sagte Trump, nachdem er den Amtseid abgelegt hatte.

Trumps Antrittsrede war im Wesentlichen eine etwas sauberere Version seiner Wahlkampfrede. „Meine kürzliche Wahl ist ein Auftrag, einen schrecklichen Verrat und all diese vielen Verratstaten, die stattgefunden haben, vollständig und vollständig rückgängig zu machen und den Menschen ihren Glauben, ihren Wohlstand, ihre Demokratie und in der Tat ihre Freiheit zurückzugeben. Von diesem Moment an ist der Niedergang Amerikas vorbei“, sagte Trump, während Biden und die inzwischen ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris neben ihm saßen.

„Für die amerikanischen Bürger ist der 20. Januar 2025 der Tag der Befreiung“, fügte er hinzu.

„Bohren, Baby, bohren“

Der Präsident hob einige seiner berüchtigteren Wahlversprechen hervor, die er durch eine Durchführungsverordnung erfüllen will, darunter das Versprechen, Militärpersonal an die Südgrenze zu entsenden, Millionen von Einwanderern ohne Papiere abzuschieben, die Ölförderung durch „Bohren, Baby, bohren“ zu steigern, „Zölle und Steuern auf das Ausland zu erheben, um unsere Bürger zu bereichern“, und es zur „offiziellen Politik der Regierung der Vereinigten Staaten zu machen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich“. Trump sagte, er wolle den „gesunden Menschenverstand“ in den Vereinigten Staaten wiederherstellen, bevor er versprach, Astronauten zum Mars zu schicken.