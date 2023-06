„Friesenjung“: Mit diesen beiden Rappern stürmt Otto Waalkes die Charts

Otto Waalkes hat es im Alter von 74 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere in die hohen Chart-Regionen geschafft. Doch nicht etwa mit einem neuen Lied von ihm, sondern mit dem Klassiker „Friesenjung“ aus dem Jahre 1993. Genauer genommen mit einem Techno-Remake des Songs, gemeinsam mit dem Berliner Rapper Ski Aggu und dem Niederländer Joost. „Friesenjung“ ist am 25. Mai erschienen, am 2. Juni folgte ein Musikvideo, in dem auch Otto Waalkes zu sehen ist.

Wer sind Ski Aggu und Joost?

Ski Aggu, bürgerlich August Jean Diederich, kommt aus Berlin-Wilmersdorf. Einem seiner Texte ist zu entnehmen, dass er 19 Jahre alt ist, was allerdings als fraglich gilt. An anderer Stelle rappte Diederich über ein Studium. Für seine Musik bedient er sich oft an älteren bekannten Songs, die er, beziehungsweise seine Produzenten, mit Rave- und Techno-Elementen aufarbeiten. Sein erster Hit „Party Sahne“ enthält etwa ein Sample von „Jerk It Out“ der Caesars. Er behandelt in seinen Tracks meist Party- und Drogen-Exzesse. Zu seinen äußeren Merkmalen zählen seine Skibrille, die er stets in der Öffentlichkeit trägt und seine Vokuhila-Frisur.

Joost Klein, 25, stammt aus Leeuwarden in der Provinz Friesland in den Niederlanden. Er war früher YouTuber, mittlerweile konzentriert er sich auf die Musik. Seine aktuelle Platte „Fryslân“ ist 2022 erschienen. Auf Instagram hat er über 350.000 Follower:innen und pflegt einige Kontakte in die deutsche Rap-Szene, eben auch zu Ski Aggu.

Die drei Künstler sind in den Wochen vor dem Release mehrmals gemeinsam auf Social Media aufgetreten. In einem Instagram-Video sind Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes zu sehen, wie sie die Deutsche Hauptstadt unsicher machen. Der Berliner Rapper bat Otto im Internet und auf Konzerten immer wieder scherzhaft um Erlaubnis, den Song veröffentlichen zu dürfen.