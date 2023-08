Joni Mitchell kündigt Album mit raren Songs, Demos und alternativen Versionen an

Singer-Songwriterin Joni Mitchell öffnet einmal mehr die Tore zu ihrem Musiktresor. Mit „Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975)“ werden wir neue alternative Versionen, Demos und weitere Raritäten zu hören bekommen. Auch einige bisher noch nie veröffentlichte Live-Aufnahmen wird es auf der Compilation geben.

Empfehlung der Redaktion Die Erfindung des Wohlfühlsounds: Wie Soft-Rock in den 70ern die Welt eroberte

Die mittlerweile dritte Veröffentlichung der „Archives“-Reihe deckt Mitchells kreatives Schaffen von Anfang der 1970er Jahre ab. In diesen Zeitraum fielen die Alben „For the Roses“ (1972), „Court and Spark“ (1974) und „The Hissing of Summer Lawns“ (1975). Und genau von diesen drei Platten teilt die Kanadierin nun das bisher noch nie veröffentlichte Material, das ihren Arbeitsprozess bei den Aufnahmen dokumentiert. In „Vol. 1“ ließ sie bereits die Jahre 1963 bis 1967 Revue passieren, in „Vol. 2“ die Jahre 1968 bis ’71, in denen Mitchell bei Reprice Records unter Vertrag stand.

Auf „Archives, Vol. 3“ wird außerdem ein exklusiver Live-Mitschnitt von Joni Mitchells Konzert in der Carnegie Hall in New York City enthalten sein. Als Gäste waren bekannte Namen der Folk-Szene dabei, wie James Taylor, Graham Nash und ihr Landsmann Neil Young. Letzterer hat vor kurzem auch seine Archive durchstöbert, um ein lange verschollenes Album mit der Welt zu teilen. Joni Mitchells letztes Konzert fand übrigens im Juni 2023 statt, bei dem sie das erste Mal seit 20 Jahren wieder als Headlinerin auftrat.

„Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975)“ von Joni Mitchell wird ab dem 6. Oktober erhältlich sein.

Hört hier die Demo-Version von „Help Me“ (zuerst erschienen auf „Court and Spark“)