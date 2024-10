Limp Bizkit kommen mit „Loserville“-Tour nach Deutschland

Limp Bizkit haben neue Termine für ihre „Loserville“-Tour in Deutschland angekündigt. Mit dem Programm waren sie dieses Jahr schon in den USA unterwegs. Deutsche Fans mussten sich bisher noch gedulden. Die letzten Konzerte hierzulande gab die Nu-Metal-Band um Frontmann Fred Durst im Frühjahr 2023.

Sie kommen nicht allein

Bei den ausgewählten Städten handelt es sich um Hamburg, Leipzig, Dortmund und Frankfurt. Im Schlepptau hat die Band viele Special Guests: Riot-Grrrl-Solokünstlerin Karen Dío, Punk-Rapperin Ecca Vandal, den Rapper Bones sowie das Snyth-Wave-Projekt N8Noface. Die auf der US-Tour präsentierten Gäste fehlen bei den Hallenkonzerten in der Bundesrepublik, dort war Limp Bizkit mit Sänger Corey Feldman und Rapper Riff Raff unterwegs.

Hohe Erwartungen in Frankfurt

Für gemischte Gefühle sorgte die Band letztes Jahr bei ihrem Auftritt in Frankfurt. Durst versagte damals die Stimmte schon nach dem dritten Song. Statt den Abend frühzeitig zu beenden, ließ der Frontmann kurzum Fans auf die Bühne holen, die für ihn am Mikrofon einspringen sollten. Das stieß bei so manchem auf Unverständnis – Durst zog die Karaoke-Show allerdings bis zum Schluss durch. Am Ende des Spektakels in der Frankfurter Jahrhunderthalle machte er Limp-Bizkit-Anhänger:innen aber Hoffnung auf Wiedergutmachung. „Wie schulden euch auf jeden Fall einen, Frankfurt!“, sagte Durst.

Der Vorverkauf für die „Loserville“-Deutschlandtour startet am Freitag, den 25. Oktober. Tickets gibt es für die folgenden Termine: