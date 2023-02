Graham Nash kündigt neues Album „Now“ an – erstes seit sieben Jahren

Graham Nash hat ein neues Studioalbum angekündigt. „Now“ erscheint am 19. Mai. Der Titeltrack „Right Now“ wurde bereits als Single ausgekoppelt.

„Ich glaube, dass ,Now‘ das persönlichste Album ist, das ich je gemacht habe“, sagte Nash in einer Pressemitteilung. „An dem Punkt in meinem Leben, an dem ich jetzt bin, hat das was zu bedeuten.“

Es ist Nashs erstes Studioalbum seit „The Path Tonight“ vor sieben Jahren. 2022 brachte er das Live-Album „Graham Nash: Live – Songs for Beginners / Wild Tales“ heraus. In diesem Jahr geht der 81-Jährige auf US-Tour, um den 60. Geburtstag seiner ersten Single „(Ain’t That) Just Like Me“ zu feiern, die er mit den Hollies veröffentlichte.

Tracklist: