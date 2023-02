Graham Nash und David Crosby haben sich vor dessen Tod wieder einander angenähert

David Crosby und Graham Nash der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young 1970 in Detroit, Michigan. Photo by Tom Copi/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Graham Nash hat sich in einem Interview zum Tode David Crosbys geäußert. Die beiden Musiker und Gründungsmitglieder von Crosby, Stills, Nash & Young hätten kurz vor dem Tod Crosbys am 18. Januar noch miteinander in Kontakt gestanden.

Demnach wollten sie sich zum Telefonieren verabreden und hatten sich wieder einander angenähert. Die Stille zwischen den zwei Musikern war lang: Crosby, Stills, Nash & Young traten das letzte Mal 2015 gemeinsam auf und lösten sich ein Jahr später im Streit auf.

„Ja, es war schmerzhaft“, sagte Nash nun im Interview. „Die Tatsache, dass wir uns wieder etwas näher kamen am Ende. Er schickte mir eine Voicemail, in der er sagte, dass er sich entschuldigen wolle, und ob wir Zeit zum telefonieren finden würden. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt und meinte: „Okay, ruf mich um 11 Uhr an, dann ist es 14 Uhr an der Ostküste.“ Er hat nicht angerufen und dann war er weg.“

Auf die Frage, wie lange das Gespräch her sei, antwortete er: „Vielleicht eineinhalb Wochen. Ich frage mich, ob er wusste, dass er sterben wird. Wissen Sie, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Er war ein sehr intelligenter Mann. Ich würde es ihm schon zutrauen, dass er sich darüber im Klaren war. Die Wahrheit ist, wir dachten schon seit 20 Jahren, dass er jederzeit sterben könnte. Seit seiner Lebertransplantation und seiner ganzen Stents. Er hatte sieben. Sein Körper war dabei zu versagen. Aber wie gesagt, ich kann nur versuchen, mich an die guten Momente zu erinnern, denn davon hatten wir viele.“

Das ganze Interview von „AARP“ mit Graham Nash gibt es hier.

Die beiden arbeiteten knapp 50 Jahre zusammen. Sie begannen 1968 zu dritt mit Stephen Stills, bevor im darauffolgenden Jahr Neil Young dazu stieß. Phasenweise immer wieder als Trio, war Young bis 2015 teilweise Mitglied der „Supergroup“. Crosby verstarb im Alter von 81 Jahren. Er war das älteste Mitglied.