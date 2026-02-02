DIE Grammy-Performance 2026 kam von Tyler, The Creator

The Cure haben jetzt auch endlich ihre ersten Grammys

Tyler, The Creator hat ein Händchen für unvergessliche Visuals – von seinem Auftritt bei den Grammys 2020, bei dem er eine Armee von platinblonden Tyler-Klonen aufmarschieren ließ, bis hin zum eindringlichen Cover seines Albums „Chromakopia“ aus dem Jahr 2024 (das am Abend als erstes Album überhaupt den Preis für das beste Albumcover gewann).

Aber sein Auftritt am Abend hat das Ganze noch einmal auf ein neues Level gehoben. Er startete mit Schwarz-Weiß-Versionen von „Thought I Was Dead” und „Like Him”, gekleidet als sein Saint Chroma-Charakter aus „Chromakopia”. Dann wechselte das Set zu einer Tankstellenkulisse (mit einem Gastauftritt von Regina King), während Schwarz-Weiß Farbe wich.

Der Wechsel war schon cool genug – aber dann überfuhr ein in rotes Leder gekleideter Tyler prompt Saint Chroma mit einem Sportwagen. Tyler startete mit „Sugar on My Tongue“, einem Titel aus dem anderen herausragenden Album, das Tyler in den letzten 18 Monaten veröffentlicht hatte.

Tyler, The Creator jagt Tankstelle in die Luft

Von da an blieb es wild (die Zapfsäule trug die Aufschrift „War Juice“), und der Höhepunkt war, als Tyler die Tankstelle mit sich selbst darin in die Luft jagte. Tyler stolperte hinaus und fiel zu Boden, sein roter Lederanzug qualmte. Es war Performance des Abends.

Am Sonntag (01. Februar) wurden in Los Angeles zum 68. Mal die Grammys verliehen. Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Billie Eilish und The Cure gehörten zu den großen Gewinnern. Cher lieferte einen denkwürdigen Auftritt, manche Mode-Exzesse beherrschten direkt danach die Schlagzeilen und es gab berührende Erinnerungen an verstorbene Helden wie Ozzy Osbourne.