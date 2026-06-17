Grammys kündigen fünf neue Kategorien an – darunter Best R&B Collaboration und Best Latin Song

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die Grammys führen fünf neue Kategorien ein, die ab der 69. Ausgabe der jährlichen Verleihung am 7. Februar 2027 gelten. Die neuen Kategorien umfassen: Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album und Best Latin Song.

Best Asian Pop Music Performance wird an die ausführenden Künstlerinnen und Künstler vergeben und würdigt herausragende Leistungen in asiatischen Pop-Performances, die aus asiatischen Märkten stammen oder dort weithin anerkannt sind und mindestens eine asiatische Sprache maßgeblich verwenden. Dazu können unter anderem K-Pop, J-Pop und C-Pop zählen.

Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance wird an die ausführenden Künstlerinnen und Künstler vergeben und zeichnet Exzellenz in zeitgenössischen R&B-Performances aus – sowohl für Werke etablierter Duos oder Gruppen als auch für kooperative Arbeiten zwischen Solokünstlern, Duos und Gruppen. Mit der Einführung dieser Kategorie wird die bisherige Best R&B Performance in Best R&B Solo Performance umbenannt.

Neue Pop- und Folk-Kategorien

Best Traditional Pop Vocal Performance wird an die ausführenden Künstlerinnen und Künstler vergeben und würdigt Exzellenz bei Singles und Tracks, die einem Lied- und Performancestil entsprechen, der sich nicht sinnvoll mit aktuellen Formen der Popmusik vermischen lässt.

Best Traditional Folk Album zeichnet Alben mit traditionellen Folk-Aufnahmen aus. Der Preis geht an Künstlerinnen und Künstler, Produzentinnen und Produzenten, Toningenieurinnen und Toningenieure bzw. Mixer sowie Songwriterinnen und Songwriter neu geschriebener Songs. Durch die Einführung dieser Kategorie wird die bisherige Best Folk Album in Best Contemporary Folk Album umbenannt.

Best Latin Song wird an die Songwriterinnen und Songwriter vergeben und würdigt neu geschriebene Latin-Songs, die zu mindestens 51 Prozent auf Spanisch getextet sind.

Statement des Grammy-CEO

„2027 wird ein außergewöhnliches Jahr für die Grammy Awards – eines, das das bemerkenswerte Wachstum widerspiegelt, das wir in der Musikwelt erleben“, erklärte Grammys-CEO Harvey Mason Jr. in einem Statement. „Die Änderungen, die von unseren Recording-Academy-Mitgliedern vorangetrieben wurden, spiegeln die Bandbreite der heutigen Musikindustrie wider sowie die vielen Genres, Handwerke und Kreativen, die sie prägen. Wir freuen uns darauf, diese Neuerungen im kommenden Jahr zum Leben zu erwecken, wenn wir die Menschen feiern, die die Musik voranbringen.“

Neben den neuen Kategorien haben die Grammys mehrere Regeländerungen bekanntgegeben. Dazu gehören aktualisierte Kriterien und Zulassungsvoraussetzungen für die Kategorien Best New Artist, Best Album Notes und Best Historical Album. Außerdem wurde die Album-Zulassungsregel geändert: Der Anteil neuer Aufnahmen, den ein eingereichtes Album mindestens enthalten muss, wurde von 75 auf 66 Prozent gesenkt – „um den Ausschluss von Einreichungen zu reduzieren, die in der Musikindustrie weithin als neue Alben anerkannt sind“. Die vollständigen Regeln sind online abrufbar.

Die Grammys 2027 werden am 7. Februar 2027 live auf ABC, Disney+ und Hulu übertragen.