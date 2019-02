„Green Book“-Wikipedia-Seite aktualisiert: „Lying White Guilt Trash“

Am Dienstag (22. Januar) wurden die Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. „The Favourite“, „BlackKkKlansman“ und „A Star Is Born“ gehen als Favoriten ins Rennen. „Bohemian Rhapsody“ ist als bester Film nominiert. Auch Deutschland könnte gewinnen.

Im Februar werden zum 91. Mal die Oscars in Los Angeles verliehen. Bereits am Dienstag wurden die Nominierten verkündet. Nach dem Triumph bei den Golden Globes war es nun keine Überraschung mehr: „Bohemian Rhapsody“ ist in gleich mehreren Kategorien nominiert worden. Rami Malek könnte zum besten Hauptdarsteller gekürt werden und das Biopic sogar zum besten Film. Als große Favoriten gehen in diesem Jahr das Kostümdrama „The Favourite“ von Giorgos Lanthimos, „BlacKkKlansman“ von Spike Lee, „Roma“ von Alfonso Cuaron und „A Star Is Born“ von Bradley Cooper ins Rennen. Auch die Comic-Verfilmung „Black Panther“ wurde mit mehreren Nominierungen bedacht. „Werk ohne…