Respektlos: Spike Lee stürmt aus dem Saal, nachdem Green Book „Bester Film“ gewinnt

Sollte „Bohemian Rhapsody“ tatsächlich als bester Film ausgezeichnet werden, würde Brian May den Oscar in Los Angeles entgegennehmen.

„Lasse mich in London einkleiden. Wofür wohl? Hmm. Cheers!“ Das schreibt Brian May auf Instagram zu einem Bild von sich im edlen Zwirn. Der Queen-Gitarrist hat sich offenbar für die anstehenden „Aufgaben“ der nächsten Wochen mit Anzug und Krawatte ausstatten lassen. Das von ihm und Queen-Kollege mitproduzierte Biopic „Bohemian Rhapsody“ hat gute Chancen, in der nächsten Zeit einige der wichtigsten Filmpreise zu gewinnen. Zunächst stehen am 18. Februar in Großbritannien die BAFTAs an (hier ist der Film für sieben Trophäen nominiert, nicht aber für den „besten Film“), bevor nur eine Woche später, am 24. Februar, der Vorhang für die Oscars…