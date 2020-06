Green Day: Nachholtermin für Berlin steht fest

Foto: Getty Images for SiriusXM, Rich Fury. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem auf Grund des Coronavirus ein bundesweites Veranstaltungsverbot verhängt wurde, mussten alle Band ihre Konzert-Sommerpläne begraben. Auch Green Day. Doch Green Day werden ihr Konzert in Berlin nachholen.

Knapp ein Jahr später wird der Auftritt nun wie erwartet in der Berliner Waldbühne stattfinden.

Besser spät als nie

Lieber ein Jahr länger warten, als gar nicht warten – das müssen sich auch die Anhänger des amerikanischen Punk-Rock Trios gedacht haben. Die Band um Leadsänger Billie Joe Armstrong wird nun anstatt am 03. Juni diesen Jahres am 07. Juni nächstes Jahr in Berlin Songs wie „American Idiot“ zum besten geben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Als Support werden Weezer dabei sein, und auch Frank Carter & the Rattlesnakes sind mit an Bord, um das Publikum auf den Abend einzustimmen.

Anfang des Jahres (07. Februar) veröffentlichten Green Day ihr mittlerweile 13. Album „Father of All…“ Und auch in der Isolierung wird fleißig gearbeitet – so brachte Billie Joe Armstrong am 29. Mai die Single „Manic Monday“ heraus, eine Coverversion des Prince-Songs.