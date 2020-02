Das wird Sie auch interessieren





Am 02. Februar 2020 treffen im Super Bowl 54 die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs. Football-Fans auf der ganzen Welt erwarten von beiden Teams einen aufrüttelnden Kampf um die Vince Lombardy Trophy, angeführt von ihren Quarterbacks Jimmy Garoppolo und Patrick Mahomes. Bei der diesjährigen Halbzeitshow werden Shakira und Jennifer Lopez Live-Auftritte in der Halbzeit des Meisterschafts-Duells präsentieren. Da es außerdem der 100. Geburtstag der National Football League (NFL) ist, darf man auf eine imposante Halbzeitshow gespannt sein.

Wir stellen die 5 spektakulärsten Halbzeitshows der vergangenen Super Bowls vor:

Super Bowl 38 (2004)

Während der Spielpause sangen Justin Timberlake und Janet Jackson gemeinsam Timberlakes „Rock Your Body“. Die gesamte Bühnenshow war von anzüglichen Bewegungen geprägt. Als beide Künstler das Ende des Lieds mit den Worten „I’m gonna have you naked by the end of this song“ erreichten, packte Timberlake das Oberteil von Jacksons Kostüm, riss es runter und enthüllte dabei ihre Brust. Ein Brustwarzenpiercing in Form eines Nippleshields kam dabei zum Vorschein. Schon wenige Minuten später liefen die Telefone des übertragenden TV-Senders CBS heiß, da sich viele Zuschauer über diese unsittliche Entblößung beschwerten. Die NFL kündigte umgehend an, dass man den Musiksender MTV nie wieder an einer Präsentation beteiligen wolle. Seit diesem Vorfall wird der Super Bowl im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt. Der Nipplegate ging in die Geschichte ein. Beide, Timberlake wie Jackson, sprachen nicht von einer kalkulierten Aktion, sondern einem „Unfall.“

American-Football-Zahnstocher jetzt bei Amazon.de bestellen